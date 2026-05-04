Ветеран СВО Владислав Яковлев поделился с молодежью бесценным опытом защиты Отечества

В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России. В стенах законодательного собрания прошла встреча, объединившая активистов школьных музеев и ветерана специальной военной операции, младшего лейтенанта Владислава Яковлева. Мероприятие было посвящено главной цели — патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти и преемственности ратных традиций.

Открывая встречу, Владислав Яковлев — участник второго потока региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, награжденный медалью Суворова — обратился к юным слушателям не просто как офицер, а как наследник великой Победы. Повествуя о великом поколении победителей 1945 года, он провел прямую параллель со своим боевым путем, подчеркнув: сегодняшние защитники Родины — это то самое поколение "победителей", которое, ценой невероятных усилий, вновь дарит стране мир и безопасность. Младший лейтенант нашел живой отклик в сердцах ребят, говоривших от имени школьных музеев, где хранится летопись подвигов их прадедов.

"Помните: победителями не рождаются. Победителями становятся тогда, когда не сдаются ни на поле боя, ни в жизни. Вы — хранители правды о великом поколении. И я верю, что вы станете достойными его наследниками", — обратился к учащимся Владислав.

Встреча в Думе стала не только данью памяти, но и ярким примером того, как боевой опыт превращается в основу для мирных свершений. Владислав Яковлев успешно прошел конкурсный отбор на второй поток программы "Школа героев" и сегодня проходит стажировку в филиале Государственного фонда "Защитники Отечества". Во время визита в Думу он подробно познакомил молодежь с деятельностью Фонда и рассказал о своем личном пути интеграции в гражданскую жизнь. При поддержке самарского филиала Фонда он поступил в 2025 году в экономический университет, где продолжает обучение по востребованной программе "Социальное проектирование в государственном управлении".

Но на достигнутом ветеран останавливаться не планирует. Имея практический опыт работы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), полученный непосредственно при выполнении боевых задач, Владислав планирует заняться реализацией проекта по привлечению и подготовке молодежи в сфере беспилотных авиационных систем на базе средних специальных образовательных учреждений. Он активно участвует в совещаниях, получает знания для эффективной управленческой деятельности и уже сегодня показывает, как навыки, закаленные в бою, могут служить на благо развития региона.

Уроки мужества в школах и университетах, личное участие в судьбах молодежи и открытый разговор о ценностях — таков стиль Владислава Яковлева. Завершая встречу в Самарской Губернской Думе, ветеран СВО еще раз напомнил активистам школьных музеев: настоящий герой — это не только тот, кто умеет воевать, но и тот, кто готов строить мирное будущее, воспитывая новое поколение победителей.