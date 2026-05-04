В Сокском карьере нашли ископаемый коралл возрастом 300 млн лет

В понедельник, 27 апреля, музей им. Алабина пополнился уникальной палеонтологической находкой — крупным фрагментом ископаемого колониального коралла, сообщается на официальном сайте музея.
Палеонтологическую находку совершили волонтеры Самарского палеонтологического общества во время полевого выезда на Сокское месторождение 5 апреля 2026 года. Волонтер СПО Татьяна Чулакова обнаружила крупный фрагмент коралла среди глыбовых завалов и осыпей карьера при изучении отложений верхнего карбона. Вскоре другой волонтер Евгений Миляев нашел еще один большой фрагмент коралла. Впоследствии выяснилось, что оба фрагмента составляют единую колонию возрастом 300 млн лет. Это на 60–70 млн лет старше первых динозавров.
Находка относится к вымершей группе сирингопорид — древних строителей рифов палеозойской эры. Вывезти тяжелую находку из карьера удалось только 26 апреля — это сделали члены семьи Чулаковых. Размеры находки (после соединения фрагментов) составили 62×72 см.
Как отметили в музее им. Алабина, такие крупные образцы встречаются редко: кораллы этого типа очень хрупкие и легко разрушаются. "Это одни из крупнейших ископаемых кораллов. По имеющимся достоверным находкам в Самарской области их колонии достигали 1 метра", — рассказали в музее.
Найденный коралл ждет камеральная обработка, включающая чистку, пропитку, консервацию, склеивание фрагментов. После завершения этих работ уникальный образец займет достойное место в фондовой палеонтологической коллекции музея.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
