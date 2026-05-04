В Сокском карьере нашли ископаемый коралл возрастом 300 млн лет

В понедельник, 27 апреля, музей им. Алабина пополнился уникальной палеонтологической находкой — крупным фрагментом ископаемого колониального коралла, сообщается на официальном сайте музея.

Палеонтологическую находку совершили волонтеры Самарского палеонтологического общества во время полевого выезда на Сокское месторождение 5 апреля 2026 года. Волонтер СПО Татьяна Чулакова обнаружила крупный фрагмент коралла среди глыбовых завалов и осыпей карьера при изучении отложений верхнего карбона. Вскоре другой волонтер Евгений Миляев нашел еще один большой фрагмент коралла. Впоследствии выяснилось, что оба фрагмента составляют единую колонию возрастом 300 млн лет. Это на 60–70 млн лет старше первых динозавров.

Фото: музей им. Алабина

Находка относится к вымершей группе сирингопорид — древних строителей рифов палеозойской эры. Вывезти тяжелую находку из карьера удалось только 26 апреля — это сделали члены семьи Чулаковых. Размеры находки (после соединения фрагментов) составили 62×72 см.

Как отметили в музее им. Алабина, такие крупные образцы встречаются редко: кораллы этого типа очень хрупкие и легко разрушаются. "Это одни из крупнейших ископаемых кораллов. По имеющимся достоверным находкам в Самарской области их колонии достигали 1 метра", — рассказали в музее.

Найденный коралл ждет камеральная обработка, включающая чистку, пропитку, консервацию, склеивание фрагментов. После завершения этих работ уникальный образец займет достойное место в фондовой палеонтологической коллекции музея.