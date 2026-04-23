В Самаре состоится встреча с путешественником Олегом Чегодаевым

В воскресенье, 26 апреля, в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым (6+). Он расскажет о том, как дважды пересек весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.
Олег Чегодаев называет себя "амбассадором Уральских гор". Он открывает "Каменный пояс России" для всего мира: исследует, фотографирует и снимает видео, делится подробностями своих путешествий в социальных сетях.
На счету Олега множество проектов, с главными рекордами связаны два из них. Первый - трансуральская экспедиция 2021 г., когда он прошел пешком от границы Казахстана до Константинова камня. А в 2025 г. Олег совершил "Уральскую Одиссею" - проследовал на каяке вдоль западного склона хребта до Северного Ледовитого океана, в общей сложности пройдя пять тысяч километров по 24 рекам.
Свои маршруты и впечатления Олег описал в книгах "Уральская экспедиция Чегодаева" и "Смотри: Урал! Книга-путешествие". Их уже тепло приняли читатели из разных уголков России, прошли презентации в Москве, Уфе, Перми, Екатеринбурге и других городах, собирая сотни гостей. Теперь возможность заглянуть в самую суть Уральских гор и пообщаться с их амбассадором появилась у читателей Самарской областной научной библиотеки.
Вход свободный.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
