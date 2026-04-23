В Самаре состоится встреча с путешественником Олегом Чегодаевым

В воскресенье, 26 апреля, в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым (6+). Он расскажет о том, как дважды пересек весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.

Олег Чегодаев называет себя "амбассадором Уральских гор". Он открывает "Каменный пояс России" для всего мира: исследует, фотографирует и снимает видео, делится подробностями своих путешествий в социальных сетях.

На счету Олега множество проектов, с главными рекордами связаны два из них. Первый - трансуральская экспедиция 2021 г., когда он прошел пешком от границы Казахстана до Константинова камня. А в 2025 г. Олег совершил "Уральскую Одиссею" - проследовал на каяке вдоль западного склона хребта до Северного Ледовитого океана, в общей сложности пройдя пять тысяч километров по 24 рекам.

Свои маршруты и впечатления Олег описал в книгах "Уральская экспедиция Чегодаева" и "Смотри: Урал! Книга-путешествие". Их уже тепло приняли читатели из разных уголков России, прошли презентации в Москве, Уфе, Перми, Екатеринбурге и других городах, собирая сотни гостей. Теперь возможность заглянуть в самую суть Уральских гор и пообщаться с их амбассадором появилась у читателей Самарской областной научной библиотеки.

Вход свободный.