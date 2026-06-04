В музее-галерее "Заварка" откроется выставка "Чувства(о) Дома"

Проект "Арт-урбанистическая лаборатория "По соседству" (6+), который реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г.о. Самара "Музей Э.А.Рязанова") при поддержке Фонда Потанина - это серия междисциплинарных мероприятий. Каждое из них направлено на создание и укрепление сообщества, исследующего и популяризирующего локальное наследие Самары и области.

"Мы рассказываем о городе не только через важные даты и события, историю центральных площадей и улиц, но и через децентрализацию истории города, - говорит руководитель проекта, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова. - Например, через истории отдельных людей, которые живут за пределами Самарского района и сохраняют память о месте. Полтора года мы с командой проводили качественное исследование Ленинского района, привлекая социологов, архитекторов, художников, фотографов. Мы совершали полевые экспедиции, брали глубинные интервью, формировали музейную коллекцию и архив".

Одним из главных событий проекта "По соседству" станет выставка "Чувства (о) Дома" (6+). Она не только представит историческую реконструкцию жилого пространства и его бытового наполнения (с географической привязкой к территории Ленинского района в разные периоды времени), но и станет местом самовыражения и самоидентификации. Посетители окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

"Переходя из одного выставочного пространства в другое, посетитель встретит разные состояния дома, разные чувства и эмоции его жителей, - продолжает Екатерина Гурова. - Это могут быть застолья или тихие вечера, вдохновение и удовольствие от только что съеденной булочки. Наш Дом помнит все это".

Открытие выставки "Чувства (о) Дома" пройдет 19 июня.