Под колесами "Газели" в Кинельском районе погиб пенсионер

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 29 июля, в 14:00 в Кинельском районе под колесами ГАЗ-2705 погиб 73-летний пешеход.

Фото: ГУ МВД по Самарской области