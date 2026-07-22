Водитель и пассажир мотоцикла попали в больницу после ДТП в Красноглинском районе

Во вторник, 21 июля, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с двумя пострадавшими, сообщает региональное ГУ МВД.

В16:55, по данным Госавтоинспекции, 59-летний мужчина за рулем Haval M6 ехал по Аэропортовскому шоссе от аэропорта Курумоч к трассе М5. На регулируемом перекрестке при повороте на зеленый свет он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом BMW. Мотоцикл ехал навстречу прямо, им управлял 31-летний мужчина.

Водитель и 24-летняя пассажирка мотоцикла госпитализированы.