Хореограф из Тольятти стал обладателем I премии Общероссийского конкурса "Молодые дарования России"

Общероссийский конкурс "Молодые дарования России" — ежегодная всероссийская юношеская творческая олимпиада с международным участием, которая объединяет талантливых обучающихся и студентов образовательных организаций в возрасте от 13 до 19 лет. Ее участниками становятся молодые дарования, которые демонстрируют высокие результаты в обучении и активно развиваются в различных направлениях творческой деятельности.
В 2026 г. конкурс проходит по 11 номинациям в области музыкального, изобразительного, театрального, циркового и хореографического искусства.
В региональном этапе конкурса в Самарской области приняли участие 101 человек. По итогам отбора во второй тур вышли 27 конкурсантов. В финале представители региона завоевали 23 награды: одну I премию, 12 дипломов лауреатов II степени и 10 дипломов лауреатов III степени, войдя по количеству полученных наград в пятерку ведущих субъектов Приволжского федерального округа.
Высшей награды конкурса — I премии в номинации "Хореографическое искусство" — удостоен Григорий Зотеев, обучающийся МБУ ДО ДШИ "Лицей искусств" имени В. Н. Сафонова городского округа Тольятти.
"Участие в конкурсе "Молодые дарования России" — это большая возможность показать свое мастерство. Я очень рад, что мой труд и старания были отмечены высокой наградой. Эта победа вдохновляет меня продолжать развиваться в хореографическом искусстве и двигаться вперед", — отметил Григорий Зотеев.
Церемония награждения лауреатов I премии состоится осенью 2026 г. в Москве. Награды за 2 и 3 места будут вручены в сентябре на Областной конференции специалистов управлений культуры администраций муниципальных образований и руководителей учреждений дополнительного, профессионального и высшего образования отрасли культуры Самарской области.
Кроме того, для призеров, занявших II и III места, организаторы конкурса проведут дистанционные мастер-классы. Отбор участников мастер-классов будет осуществляться членами жюри.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.