Стала известна полная программа фестиваля КАНИКУЛА в Самарской Третьяковке

В Самарском филиале Третьяковской галереи с 10 по 12 июля пройдет летний фестиваль КАНИКУЛА (12+). Посетителей ждут три полных дня (с 9:30 до 23:00) занятий и настоящих летних каникул для взрослых и детей. На разных площадках музея расположится самый знойный "лагерь", где зарядка, дневной сон и вечерняя дискотека встретятся с лекциями, концертами и спектаклями.

Основной площадкой фестиваля станет новый Летний двор Третьяковской галереи в Самаре. Здесь пройдут все самые яркие события - концерты, игры, спектакли, лекции, квиз и вечерняя дискотека.

На террасе утром будут проходить зарядка и занятия йогой, в кафе - утренний рейв, во внутреннем дворе научат новому на различных мастер-классах. Все три дня можно будет принимать солнечные ванны на лежаках и подушках от генерального партнера фестиваля "Ингосстрах", выбрать книги на ярмарке от издательства детской литературы "Самокат" и пообедать в музейном буфете, который в дни фестиваля переедет во внешний двор.

Флагманы фестиваля

МУЗЫКА

10 июля, 21:00 - концерт группы BAJINDA BEHIND THE ENEMY LINES. Известная уникальным звучанием на стыке инди-рока, трип-хопа и психоделии, группа BAJINDA BEHIND THE ENEMY LINES прочно вписала свое имя в историю отечественной музыки.

11 июля, 20:00 - концерт группы ЛАМПАБИКТ. Музыкальная группа работает в жанрах инди-фолка, инди-рока и этники. В основе звучания - гитара, скрипка, саксофон, аккордеон и ударные, формирующие насыщенную музыкальную фактуру.

12 июля, 21:00 - концерт группы МЕГАПОЛИС. Это самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока. За почти четыре десятилетия Настоящий московский ансамбль во главе с Олегом Нестеровым выпустил дюжину полноформатных альбомов и проделал огромный творческий путь. На КАНИКУЛЕ группа исполнит культовый альбом ZEROLINES.

ТЕАТР

11 июля, 19:00 - выступление Хора Дурацкого с программой "Это ж опера!" Хор Дурацкого - самый удивительный уличный хор не только Санкт-Петербурга, но и всего мира! Хор Дурацкого поет в концертных залах, в машинах, в автобусах, трамваях и метро, на стадионах, фестивалях и частных вечеринках. Но лучше всего чувствует себя на улице, где нагло хулиганит, танцует, общается с публикой, импровизирует, играет на музыкальных инструментах и много-многое другое.



12 июля, 19:00 - "10 фактов об Александре Сергеевиче Пушкине, притянутых за бакенбарды".

12 июля, 20:00 - театральный перформанс "Пальто как вторая кожа" с участием Розы Хайруллиной

Аннотация спектакля: Куда мы прячем себя? Она приходит в бутик и проживает там все свои жизни -

от Тины Тернер до "большевички". Фешн, сшитый в реальном времени из подручных материалов.

Авторы: Роза Хайруллина, Птица - Регина Дрозд, художник театра годяев "ЛЕС".



ЛЕКЦИИ

11 июля, 16:00 - "Три степени свободы. Музыка, кино, СССР"

12 июля, 16:00 - "Творческий процесс: доноры и вампиры". Олег Нестеров, музыкант, продюсер, исследователь, автор проектов "Из жизни планет" о неснятых фильмах 1960-х и "Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР" о феномене советской киномузыки. Лидер группы "Мегаполис". Основатель лейбла "Снегири".

11 июля, 15:00 - "Заброшено, но не забыто. Руины пионерского лета". Елена Савенкова, философ, антрополог, педагог, внештатный сотрудник сетевой Лаборатории исторической, социальной и культурной антропологии (ЛИСКА).

11 июля, 17:00 - "Опыт типологии клоунов". Илья Саморуков, кандидат филологических наук, главный научный сотрудник Музея Модерна.

11 июля, 18:00 - "Как я провел лето? Пишем сочинение вместе с писателем". Андрей Олех, писатель, автор трилогии о Безымянке.

12 июля, 15:00 - "Истории после отбоя. Страшный детский фольклор". Елена Вяльцева, кандидат исторических наук, сотрудник филиала Третьяковской галереи в Самаре.

12 июля, 17:00 - "Молодость все простит": краткая история социологии

12 июля, 18:00 - "Как менялось лето в Самаре молодежи". Дмитрий Андрамонов, кандидат философских наук, организатор научно-популярного лектория и книжного клуба 3XX.

12 июля, 18:00 - "Как менялось лето в Самаре с XVI по XXI век". Андрей Кочетков, основатель "Том Сойер Феста", зампредседателя Самарского реготделения ВООПИиК.

Единый билет на все дни фестиваля можно приобрести на кассе или на официальном сайте музея.

"Обращаем ваше внимание: при первом посещении фестиваля после валидации входного билета

необходимо получить контрольный браслет. Для повторного прохода на фестиваль в течение трех дней

необходимо предъявить контрольный браслет на руке. Передача входного билета после валидации или

контрольного браслета третьим лицам строго запрещена", - сообщают организаторы.

Подробная программа фестиваля КАНИКУЛА по ссылке.