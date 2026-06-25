Фестиваль дачной культуры пройдет в Самаре

В субботу, 27 июня, в Самаре состоится фестиваль дачной культуры. Это фестиваль от проекта Доктрина эт Нобилес, посвященный даче как особому культурному пространству, сформировавшемуся на рубеже XIX–XX веков и сохраняющему свою значимость сегодня.
Фестиваль проведут в День Молодежи сразу на нескольких площадках: в самарском филиале Третьяковской галереи, Музее Модерна и Детской картинной галерее.
"Дача — это не только место летнего отдыха, но и самостоятельная эстетическая и социальная модель: пространство свободы, наблюдения за природой, творческого уединения и поиска новых форм повседневности. Мы поговорим о том, как дачная жизнь влияла на художественное мышление, телесные практики, визуальную культуру и повседневную эстетику больше века назад", — делятся организаторы.
В рамках фестиваля пройдут лекции о связи "дачной свободы" и академической традиции живописи, философии дачного пространства, летней моде вне столиц и трансформации телесности отдыха — от прогулок и купания до игр и спорта.
Дополнят программу интерактивные форматы от Третьяковской галереи: садоводческий мастер-класс и литературные занятия, посвященные текстам и образам дачной культуры, медиация по выставке "Состояние потока. Волга в русском искусстве".
Большинство событий бесплатные, но на каждое требуется предварительная регистрация. Записаться можно на сайте организаторов.
Партнерами фестиваля выступили музей-галерея "Заварка", Самарский Литературно-мемориальный музей имени М. Горького, Музей Модерна и Детская картинная галерея.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.