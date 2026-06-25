Фестиваль дачной культуры пройдет в Самаре

В субботу, 27 июня, в Самаре состоится фестиваль дачной культуры. Это фестиваль от проекта Доктрина эт Нобилес, посвященный даче как особому культурному пространству, сформировавшемуся на рубеже XIX–XX веков и сохраняющему свою значимость сегодня.

Фестиваль проведут в День Молодежи сразу на нескольких площадках: в самарском филиале Третьяковской галереи, Музее Модерна и Детской картинной галерее.

"Дача — это не только место летнего отдыха, но и самостоятельная эстетическая и социальная модель: пространство свободы, наблюдения за природой, творческого уединения и поиска новых форм повседневности. Мы поговорим о том, как дачная жизнь влияла на художественное мышление, телесные практики, визуальную культуру и повседневную эстетику больше века назад", — делятся организаторы.

В рамках фестиваля пройдут лекции о связи "дачной свободы" и академической традиции живописи, философии дачного пространства, летней моде вне столиц и трансформации телесности отдыха — от прогулок и купания до игр и спорта.

Дополнят программу интерактивные форматы от Третьяковской галереи: садоводческий мастер-класс и литературные занятия, посвященные текстам и образам дачной культуры, медиация по выставке "Состояние потока. Волга в русском искусстве".

Большинство событий бесплатные, но на каждое требуется предварительная регистрация. Записаться можно на сайте организаторов.

Партнерами фестиваля выступили музей-галерея "Заварка", Самарский Литературно-мемориальный музей имени М. Горького, Музей Модерна и Детская картинная галерея.