16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдёт Гаражка от издательства МИФ Исследование ВТБ, Литрес и "Читай-города": две трети россиян хотя бы раз мечтали повторить подвиги и приключения из книг Самарцев приглашают на творческий вечер "Булгак на Волге" в Самаре В Самаре пройдет книжный фестиваль издательства Ad Marginem "по краям" Россияне больше всего гордятся прочтением "Мастера и Маргариты" - Литрес и T2

Литература Культура

В Самаре пройдёт Гаражка от издательства МИФ

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 112
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 14 по 16 августа в Самаре вновь состоится Гаражка от издательства МИФ. В этот раз встреча станет особенной: издательство отмечает свой 21-й день рождения. Всех желающих ждут по адресу: Станкозавод, пространство ЦЕХ, ул. Куйбышева, 128/1.

"В честь дня рождения МИФ подготовил рекордное количество новинок. Проводим лето с обновленной классикой — "Вечные истории" и "Вечные истории. Young Adult" в оформлении современных российских иллюстраторов. А еще — уютные детективы и мрачное фэнтези от МИФ.Прозы", — сообщают организаторы.

Для тех, кто хочет провести лето с пользой — новинки по культуре, психологии и бизнесу. Комиксы, развивающая и художественная литература для детей, красивые подарочные издания — приходите выбрать чтение на лето и присмотреть подарки.

Часы работы: 14 августа с 14:00 до 21:00, 15–16 августа с 12:00 до 21:00

16 августа в 13:00 состоится лекция — вход свободный, регистрация не требуется.

Тема лекции: "Как создать мир, в который поверят читатели".

Спикер: Наталья Способина — писательница и поэтесса. Автор бестселлеров "Многогранники", "Магниты" и "Многоточия", "Истинное волшебство" и "Прядущая", лауреат международного конкурса на платформе Sweek, лонг-лист премии им. Короленко, финалист и лауреат поэтических конкурсов.

В МИФе верят, что хорошие книги делают жизнь теплее, а людей — ближе друг к другу. Издательство благодарит читателей за то, что уже 21 год они разделяют эту любовь к книгам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6