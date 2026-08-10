В Самаре пройдёт Гаражка от издательства МИФ

С 14 по 16 августа в Самаре вновь состоится Гаражка от издательства МИФ. В этот раз встреча станет особенной: издательство отмечает свой 21-й день рождения. Всех желающих ждут по адресу: Станкозавод, пространство ЦЕХ, ул. Куйбышева, 128/1.

"В честь дня рождения МИФ подготовил рекордное количество новинок. Проводим лето с обновленной классикой — "Вечные истории" и "Вечные истории. Young Adult" в оформлении современных российских иллюстраторов. А еще — уютные детективы и мрачное фэнтези от МИФ.Прозы", — сообщают организаторы.

Для тех, кто хочет провести лето с пользой — новинки по культуре, психологии и бизнесу. Комиксы, развивающая и художественная литература для детей, красивые подарочные издания — приходите выбрать чтение на лето и присмотреть подарки.

Часы работы: 14 августа с 14:00 до 21:00, 15–16 августа с 12:00 до 21:00

16 августа в 13:00 состоится лекция — вход свободный, регистрация не требуется.

Тема лекции: "Как создать мир, в который поверят читатели".

Спикер: Наталья Способина — писательница и поэтесса. Автор бестселлеров "Многогранники", "Магниты" и "Многоточия", "Истинное волшебство" и "Прядущая", лауреат международного конкурса на платформе Sweek, лонг-лист премии им. Короленко, финалист и лауреат поэтических конкурсов.

В МИФе верят, что хорошие книги делают жизнь теплее, а людей — ближе друг к другу. Издательство благодарит читателей за то, что уже 21 год они разделяют эту любовь к книгам.