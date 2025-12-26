В 2025 г. самарцы чаще всего читали, как приобрести хорошие привычки, разбогатеть и изменить себя: топ-5 книг

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на цифровую литературу и определил, какие книги стали самыми востребованными (по количеству проданных экземпляров цифровых книг) по итогам 2025 года в Самарской области.
Рейтинг возглавило произведение "Трансерфинг себя" Вадима Зеланда. А самым популярным автором стал Серж Винтеркей.
В топ-5 книг среди пользователей из Самарской области (по количеству проданных экземпляров цифровых книг) за 2025 год вошли:
- аудиокнига "Трансерфинг себя" в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд
- аудиокнига "Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия" в озвучке Вадима Чернобельского, Дэвид Кэмерон Джиканди
- аудиокнига "Трансерфинг реальности. Ступени I, II, III, IV, V" в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд
- аудиокнига "Тайна мертвого ректора. Книга 2" в озвучке Александра Клюквина, Виктор Дашкевич
- аудиокнига "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих" в озвучке Александра Карлова, Джеймс Клир
В топ-5 авторов среди пользователей из Самарской области (по количеству проданных экземпляров цифровых книг) за 2025 год вошли:
- Серж Винтеркей
- Вадим Зеланд
- Алекс Ключевской (Леха)
- Роман Прокофьев
- Сергей Лукьяненко
