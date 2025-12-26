В 2025 г. самарцы чаще всего читали, как приобрести хорошие привычки, разбогатеть и изменить себя: топ-5 книг

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на цифровую литературу и определил, какие книги стали самыми востребованными (по количеству проданных экземпляров цифровых книг) по итогам 2025 года в Самарской области.

Рейтинг возглавило произведение "Трансерфинг себя" Вадима Зеланда. А самым популярным автором стал Серж Винтеркей.

В топ-5 книг среди пользователей из Самарской области (по количеству проданных экземпляров цифровых книг) за 2025 год вошли:

аудиокнига "Трансерфинг себя" в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд

аудиокнига "Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия" в озвучке Вадима Чернобельского, Дэвид Кэмерон Джиканди

аудиокнига "Трансерфинг реальности. Ступени I, II, III, IV, V" в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд

аудиокнига "Тайна мертвого ректора. Книга 2" в озвучке Александра Клюквина, Виктор Дашкевич

аудиокнига "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих" в озвучке Александра Карлова, Джеймс Клир



В топ-5 авторов среди пользователей из Самарской области (по количеству проданных экземпляров цифровых книг) за 2025 год вошли: