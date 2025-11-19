Определен лонг-лист премии имени Бориса Кожина

Подведены итоги первого этапа конкурса на соискание Премии имени Б. А. Кожина и определен лонг-лист из 10 претендентов.

Организаторы напоминают, что задача настоящей премии — не только отдать дань памяти Бориса Кожина, известного самарского кинодокументалиста и летописца, но и стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях региона, которые внесли и/или продолжают вносить вклад в развитие региона.

Жюри конкурса включило в лонг-лист премии 10 работ:

• Грязнова Марина, "О крыльях и сбывшейся мечте".

• Герасимов Дмитрий, "Мои книги написаны сердцем, любящим жизнь и людей": поэт Ольга Борисова — о литературе, молодых талантах и Самаре".

• Долинина Дарья, "Тайный приказ: уничтожить прах Гитлера. Как офицер Владимир Гуменюк 55 лет назад стер последние следы фюрера".

• Локтева Надежда, "Никто, кроме нас".

• Пеннер Инга, фильм "Романтик на госслужбе. Цикл "Неочевидная Самара".

• Петунина Татьяна, "В министерстве энергетики СССР пришли тогда в ужас": автор "Теремка" и летающей тарелки в Самаре Алексей Герасимов рассказал, как родились такие смелые проекты".

• Ситрова Мария, "Как Елена Шпакова создала в Самаре одну из лучших в мире шоколадных фабрик".

• Тухтаманова Екатерина, "Лидия Ерошина: я приняла руководство в самые тяжелые для комбината времена".

• Шайкалова Людмила, "Святая к музыке любовь".

• Шорина Анна, "Не на чем было летать на охоту и рыбалку": как и зачем инженер из Самары построил собственный авиазавод".

Премия учреждена книготорговой компанией "Метида".Призовой фонд в этом сезоне составляет 100 тыс. рублей.