В Самарской области продлили ограничение движения на трассе М5

В связи с сохранением неблагоприятных погодных условий на участке км 98 — км 129 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов) временное ограничение движения для всех видов транспорта продлено. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".