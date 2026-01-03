16+
Общество

В Самарской области продлили ограничение движения на трассе М5

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В связи с сохранением неблагоприятных погодных условий на участке км 98 — км 129 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов) временное ограничение движения для всех видов транспорта продлено. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Новый срок действия ограничения: 4 января 10:00.

"На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений движения нет", — отмечается в сообщении регионального минтранса.

Напомним, на указанном участке трассы М-5 с 11:30 3 января действует временное ограничение движения для всех видов транспорта.

