Образование Общество

Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королева

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском университете им. Королева прошла рабочая встреча с представителями "Группы компаний "Беспилотные системы". Цель визита — знакомство с научно-производственной базой и проектами университета в сфере беспилотных авиационных систем.

Фото: пресс-служба Самарского университета им. Королева

Во встрече приняли участие ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев, советник директора "Группы компаний "Беспилотные систем" Андрей Покоев, генеральный директор АНО "Дирекция кампуса" Армен Аракелян, первый проректор — проректор по науке Анна Розенцвайг, заместитель ректора, директор Института авиационной и ракетно-космической техники Иван Ткаченко, а также руководители подразделений университета, занимающихся разработкой беспилотных авиационных систем.

Гости посетили Научно-технологический центр композиционных материалов и Центр беспилотных систем. Они пообщались с научными сотрудниками и специалистами этих подразделений, ознакомились с их оснащением и технологическими возможностями.

Также состоялось совместное обсуждение перспективных инновационных проектов научных команд Самарского университета им. Королева. В центре внимания оказались научно-технологические компетенции университета в области беспилотных авиационных систем, гиперспектральной съемки и искусственного интеллекта, а также возможности их практического применения в интересах индустриального партнера. Особое внимание было уделено разработкам гиперспектральных камер для БПЛА и их использованию при мониторинге протяженной инфраструктуры, включая нефтепроводы и объекты топливно-энергетического комплекса, с целью повышения точности обнаружения загрязнений и снижения ложных срабатываний.

Напомним, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и в соответствии со стратегическими национальными задачами была скорректирована специализация межвузовского кампуса  на  беспилотные роботизированные комплексы. Развитие отрасли беспилотной авиации — одна из наиболее приоритетных задач, от решения которой во многом зависит достижение технологического суверенитета страны.

"Самарский кампус "Куйбышев" — это кооперационная площадка для представителей реального сектора экономики и университетов, нацеленная на выстраивание долгосрочного сотрудничества в области технологического и кадрового развития. Инфраструктура будущего кампуса открывает широкие возможности для практической подготовки специалистов и внедрения новейших разработок, обеспечивая инновационные запросы участников отрасли. Самарский университет им. Королева на протяжении многих лет демонстрирует ориентацию на создание востребованных на рынке технологий, а сегодняшняя встреча стала еще одним шагом к усилению кооперации с Группой компаний "Беспилотные системы" по направлению повышения надежности и эффективности мониторинга инфраструктуры, а также подготовки кадров, готовых отвечать на современные вызовы технологического прогресса", — отметил Армен Аракелян.

Дополнительно в ходе совещания обсуждались вопросы образовательного взаимодействия и подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Отмечена заинтересованность ГК "Беспилотные системы" в развитии специализированных образовательных программ, ориентированных на реальные потребности промышленности, а также в формировании сквозных траекторий подготовки кадров — от школьного и студенческого уровней до целевого обучения и стажировок.

Андрей Покоев высоко оценил разработки и компетенции специалистов университета в области БПЛА и предложил обменяться конкретными предложениями для выстраивания сотрудничества между университетом и "Группой компаний "Беспилотные системы". В качестве одного из вариантов сотрудничества им было предложено организовать на предприятии стажировки сотрудников Центра беспилотных систем Самарского университета им. Королева, а также студентов, участвующих в работе центра.

Участники подчеркнули потенциал Самарского университета им. Королева и межвузовского кампуса Самарской области "Куйбышев" как площадки для реализации совместных образовательных инициатив, практико-ориентированного обучения и вовлечения студентов и молодых исследователей в прикладные проекты.

