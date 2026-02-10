"Тольяттиазот" заключил соглашение о сотрудничестве с колледжем технического образования Тольятти

"Тольяттиазот" расширил список образовательных организаций — партнеров. Компания заключила соглашение о сотрудничестве с колледжем технического и художественного образования (КТиХО) г. Тольятти.

В рамках профориентационной деятельности сотрудники ТОАЗа провели установочную встречу с первокурсниками и второкурсниками суза. Студентам технических специальностей КТиХО была представлена программа целевого обучения, а также продемонстрированы видеоролики о востребованных профессиях предприятия.

Заключение целевого договора с Компанией предполагает получение повышенной стипендии, прохождение производственных практик и оплачиваемых стажировок. При достижении высоких показателей в учебе студентам гарантировано трудоустройство в ТОАЗ. Начиная с 2022 года, в программу "Тольяттиазота" вступили порядка 150 первокурсников, а практику и стажировку прошли более 600 человек.

В общей сложности "Тольяттиазот" сотрудничает с 10 сузами и вузами Тольятти, Самары и Томска. После обучения в образовательной организации для молодых специалистов предусмотрены адаптация, наставничество, дополнительные корпоративные курсы и расширенный социальный пакет.

Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ":

"Партнерство с таким промгигантом, как "Тольяттиазот", открывает перед студентами колоссальные возможности. Это касается как технических направлений, так и творческих специальностей, которые также могут быть востребованы в промышленной среде. Совместная работа позволит актуализировать образовательные программы под реальные запросы производства, а для студентов станет мощным стимулом для учебы — ради конкретной перспективы профессионального роста в родном городе и регионе".