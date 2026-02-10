16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тольяттиазот" заключил соглашение о сотрудничестве с колледжем технического образования Тольятти Тольяттиазот оценил реализацию профориентационного проекта "БиблиоЛаб" Более чем 5 тыс. самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году Стало известно, какие предметы выбрали выпускники самарских школ для ЕГЭ-2026 В Самаре пройдет День научного кино "ФАНК"

Образование Общество

"Тольяттиазот" заключил соглашение о сотрудничестве с колледжем технического образования Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Тольяттиазот" расширил список образовательных организаций — партнеров. Компания заключила соглашение о сотрудничестве с колледжем технического и художественного образования (КТиХО) г. Тольятти.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В рамках профориентационной деятельности сотрудники ТОАЗа провели установочную встречу с первокурсниками и второкурсниками суза. Студентам технических специальностей КТиХО была представлена программа целевого обучения, а также продемонстрированы видеоролики о востребованных профессиях предприятия.

Заключение целевого договора с Компанией предполагает получение повышенной стипендии, прохождение производственных практик и оплачиваемых стажировок. При достижении высоких показателей в учебе студентам гарантировано трудоустройство в ТОАЗ. Начиная с 2022 года, в программу "Тольяттиазота" вступили порядка 150 первокурсников, а практику и стажировку прошли более 600 человек.

В общей сложности "Тольяттиазот" сотрудничает с 10 сузами и вузами Тольятти, Самары и Томска. После обучения в образовательной организации для молодых специалистов предусмотрены адаптация, наставничество, дополнительные корпоративные курсы и расширенный социальный пакет.

Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ":

"Партнерство с таким промгигантом, как "Тольяттиазот", открывает перед студентами колоссальные возможности. Это касается как технических направлений, так и творческих специальностей, которые также могут быть востребованы в промышленной среде. Совместная работа позволит актуализировать образовательные программы под реальные запросы производства, а для студентов станет мощным стимулом для учебы — ради конкретной перспективы профессионального роста в родном городе и регионе".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1