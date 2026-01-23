Самарских школьников начали переводить на дистант из-за морозов

24 и 26 января из-за сильных морозов в Самарской области часть школьников будут учиться дистанционно. Так, в самарской школе №145 на дистант на два дня переведут учеников с 1 по 7 классы.

В министерстве образования Самарской области информируют, что решение об отмене занятий принимается руководителем образовательной организации "путем издания приказа на основании прогноза погоды по данным ФГБУ «Приволжское УГМС»".

При понижении температуры воздуха руководителями общеобразовательных организаций может быть принято решение об отмене очных учебных занятий в школе:

- ниже -25°С - для обучающихся с 1 по 4 класс;

- ниже -27°С - с 1 по 8 класс;

- ниже -30°С - с 1 по 11 класс.

Решение должно доводиться до родителей обучающихся классными руководителями накануне вечером. В случае отмены очных занятий организуется дистанционное обучение.

"Для детей, пришедших в общеобразовательную организацию в день отмены занятий, будет организовано обучение, питание", - заверяют в минобре.

По данным Приволжского УГМС, в Самарской области влияние Сибирского антициклона сохранится в предстоящие выходные дни и в начале следующей рабочей недели: "Ожидается безветренная, морозная погода с минимальными температурами воздуха в отдельных районах ниже 30 °С отметки".

Так, ночью на 24 января температура воздуха опустится до -22...-27 °C, местами до -32°. Днем прогнозируется -15...-20 °C. 25 и 26 января ночами будет -26...-31 °C, а днем -16...-21 °C. Последняя аномально морозная ночь будет 27 января -26...-31 °C, днем уже "прогреется" до -12...-17 °C. 28 января синоптики обещают -14...-19 °C ночью и -7...-12 °C днем.