Тольяттинский госуниверситет представил итоги проекта "Передовые инженерные школы" "Тольяттиазот" провел новый этап проекта "Планета ТОАЗиЯ" Артем Соловейчик провел встречу с педагогическим сообществом Самары Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год От школьника до специалиста: чемпионат "Профессионалы" помогает молодежи найти свой путь в медицине

Образование Общество

Тольяттинский госуниверситет представил итоги проекта "Передовые инженерные школы"

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Тольяттинский государственный университет, участвующий во второй волне федерального проекта "Передовые инженерные школы" (ПИШ), представил отчет о своей деятельности за 2025 год. Итоги проекта оценивает Совет, который возглавляет министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. ПИШ, подтвердившие свою эффективность, продолжат получать ежегодные гранты на развитие.

Во время заседания совета участники представили отчеты 20 передовых инженерных школ, созданных в конце 2023 года. Ректоры университетов, директора инженерных центров и представители крупных российских предприятий поделились опытом подготовки специалистов, внедрения инноваций и продвижения перспективных технологий.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что регион уверенно входит в число лидирующих субъектов страны по уровню научного и технологического развития. Ведущие учебные заведения региона получают федеральную поддержку и реализуют совместные проекты с крупными предприятиями, что способствует формированию качественного инженерного корпуса и укреплению позиций Самарской области в рейтингах научно-технического развития.

Одним из значимых достижений ТГУ стало создание полного цикла производства биорезорбируемых магниевых имплантатов. Медицинские изделия — спицы, компрессорные и кортикальные винты (более 60 видов) — успешно прошли испытания в ведущем медицинском учреждении страны — главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко. За прошлый год выпущены и отправлены потребителям порядка 700 комплектов изделий. Сегодня портфель заказов на продукцию вырос до 2000 изделий, поставку которых планируется завершить в ближайшее время.

В рамках экономической стратегии, направленной на замещение на территории России зарубежных товаров и услуг отечественными аналогами, специалисты университета провели глубокую модернизацию импортной системы контроля и маркировки цилиндров. Обновленная линия используется при производстве моторов объемом 1,8 литров для автомобилей LADA Niva на предприятии "АвтоВАЗ". Новая технология позволяет автоматически подбирать компоненты поршневого механизма, повышая качество сборки и срок службы двигателя.

"Сегодня наши университеты превращаются в кузницы будущего, где рождаются инженеры завтрашнего дня. Передовые инженерные школы стали точкой притяжения талантливых студентов и профессионалов высокого уровня, готовых создавать прорывные технологии прямо здесь, в Самарской области. Именно такие площадки помогают нам идти в ногу со временем, обеспечивая экономику региона конкурентоспособными кадрами и свежими идеями", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Дальнейшие перспективы развития включают увеличение числа партнеров среди промышленных предприятий, рост выпуска магниевых имплантатов до 18 тысяч изделий в год, реализацию масштабных проектов по совершенствованию трансмиссий и улучшению контроля литых заготовок, а также активную интеграцию роботизированных комплексов на заводах-партнёрах для повышения эффективности производства.

Напомним, к 2030 году по поручению президента Владимира Путина количество ПИШ должно увеличиться. Это позволит значительно расширить возможности для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров и проведения научных исследований, а также укрепить сотрудничество между вузами и промышленными предприятиями. Проект "Передовые инженерные школы" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

