"КуйбышевАзот" выступил организатором IV Форума учителей химии в Тольятти

В Тольятти прошел IV форум учителей химии Самарской области "Химическое образование: от школы до производства". Организаторы: ПАО "КуйбышевАзот" и Самарский государственный технический университет при поддержке министерства образования Самарской области.

Гости — порядка 200 участников — собрались на базе отдыха предприятия "Подснежник": учителя, преподаватели химии средних специальных образовательных учреждений и вузов, ученые, студенты и школьники региона.

При поддержке ПАО "КуйбышевАзот" мероприятие проходит второй год подряд и в год 60-летия предприятия с приветственным словом к собравшимся обратилась директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко, которая в частности отметила, что вопросам подготовки кадров в компании уделяется самое пристальное внимание и в последние годы эта работы вышла на принципиально новый уровень. Поддержка и участие в организации форума — важная часть этого системного подхода.

"Форум учителей химии — уникальное событие на образовательном ландшафте Самарской области. Химическая промышленность является одной из опорных отраслей экономики не только Самарской области, но и всей нашей страны. Поэтому СамГТУ, как опорный ВУЗ нашего региона, уделяет пристальное внимание системному взаимоотношению с учителями химии, которые готовят школьников — будущих студентов, а в перспективе и работников крупных химических компаний. Сегодняшнее мероприятие — это эффективная экспертная площадка, где мы можем говорить о проблемах, перспективах и направлении развития химического образования", — рассказал первый проректор — проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе СамГТУ Евгений Франк.

Одной из ключевых задач форума является выработка механизмов привлечения школьников в инженерные профессии и построения эффективной образовательной цепочки "школа-вуз — предприятие".

К дискуссии о важной роли химического образования при подготовке будущих профессионалов и системе оценки учебных достижений присоединились представители научного сообщества и высшей школы Москвы.

В частности, заведующий лабораторией естественно-научных учебных предметов, математики и информатики, руководитель Федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой аттестации по химии ФГБНУ "ФИПИ", доцент РХТУ им. Д. И. Менделеева Дмитрий Добротин привел интересные общероссийские данные. В 2025 году в ЕГЭ по химии приняли участие 91 тыс. выпускников, что на 6 тыс. человек больше, чем в 2024 г., а средний бал по химии вырос с 56,79 в 2024 г. до 58,15 в 2025 г. В своем докладе он отметил, что такие результаты ЕГЭ по химии отражают эффективность всех лет обучения и системную подготовку на основе накопительного эффекта за весь период обучения школьников.

Руководитель центра естественно-математического образования АО "Издательство "Просвещение" Елена Локотко выступила с докладом об использовании цифровых практик в межпредметной интеграции в системе школьного-научного образования. Она представила продукты, которые сегодня применяются для подготовки и проведения эффективного образовательного процесса. Это и ресурсы в интернет-платформах, и учебники, содержание которых интегрировано в цифровую среду.

На тольяттинской площадке форума участникам была предоставлена возможность ознакомиться с новейшими разработками СамГТУ и ведущих специалистов РФ в области педагогических технологий в школьном химическом образовании. Темами для обсуждения были вопросы эффективных форм взаимодействия между школами, вузами и предприятиями. Обсуждалась роль ИИ в химическом образовании школьников, организация профориентационной работы на уроках химии, особенности поступления на химические факультеты и мн. др. В последний день форума свои научные доклады на суд экспертного жюри представили самые младшие участники мероприятия — ученики школ Самарской области.

Татьяна Герасименко, директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот"

"Наша компания поддерживает Форум учителей химии уже второй год подряд. В 2026 мы делаем это в юбилейный год — год 60-летия предприятия, где вопросам подготовки профессиональных кадров всегда уделяется самое пристальное внимание. Для нас это очень важно. В последние годы эта работа выходит на принципиально новый уровень. Школьные учителя прививают любовь к такому предмету как химия, средние и высшие учебные заведения вкладывают более глубокие знания, работодатель дает выпускникам карьерный старт. Какие бы задачи ни стояли перед нами на рабочих местах, все мы работаем для процветания нашего самарского края, в интересах нашей страны. И форум учителей помогает находить новые пути развития химического образования через призму современных технологий".