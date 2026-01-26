НОВИКОМ поддержит проведение инженерной олимпиады "Звезда" в Воронеже

В России под эгидой Союза машиностроителей стартовал заключительный этап Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда". Он пройдет на базе ведущих вузов и образовательных площадок в регионах до 22 марта 2026 года. В Воронежской области соорганизаторами олимпиады выступают региональное отделение Союза машиностроителей (ВРО СоюзМаш) и технические вузы. Также проведение олимпиады в регионе поддерживает банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех).

В 2025/2026 учебном году олимпиада "Звезда" в очередной раз подтвердила статус одного из самых массовых интеллектуальных проектов страны, ориентированных на развитие инженерного и научно-технического потенциала страны. В отборочном этапе приняли участие более 630 тысяч школьников из 84 регионов. Сильнейшие участники, показавшие высокие результаты, допущены до заключительного этапа по профильным предметам инженерной, естественно-научной и гуманитарной направленности.

Проект направлен на раннее выявление талантливой молодежи, формирование кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей промышленности, а также укрепление связей между школой, вузами и реальным сектором экономики.

"Олимпиада "Звезда" на протяжении многих лет остается эффективным инструментом поиска и поддержки талантливых школьников. Только в этом году в проекте приняли участие сотни тысяч ребят со всей страны. Такие инициативы формируют прочный кадровый фундамент для машиностроения, авиационной, оборонной и других высокотехнологичных отраслей, обеспечивая долгосрочное промышленное и технологическое развитие России", — подчеркнул Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

В 2025 году призерами и победителями олимпиады в Воронежской области стали школьники, впоследствии поступившие в Воронежский государственный университет и Воронежский государственный технический университет. Они представляли инженерные и естественно-научные направления, а также информационную безопасность. В этом году Воронежская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по количеству заявок: их прислали 12 224 человека.

"Для нас важно, чтобы у ребят еще в школе появлялось понимание, куда можно двигаться дальше и какие возможности есть в регионе. Олимпиада помогает проверить себя и осознанно подойти к выбору дальнейшего обучения. Поддерживая проект, НОВИКОМ вносит вклад в будущее промышленности и ее кадрового потенциала. Уже сейчас, благодаря комплексной работе в этом направлении, из воронежских вузов на предприятия приходят высокопрофессиональные, замотивированные молодые специалисты", — отметил управляющий офисом банка НОВИКОМ в Воронеже Илья Лазукин.

Воронежское РО СоюзМаш совместно с банком НОВИКОМ традиционно поддерживают олимпиаду "Звезда" в регионе, содействуя ее широкой популяризации. В 2025 году при участии ВРО СоюзМаш и банка НОВИКОМ победители олимпиады из Воронежа посетили детскую смену Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего".