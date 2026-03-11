Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда "Система"

Благотворительный фонд "Система" подвел итоги Стипендиальной программы "Система" для студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, проходящей при поддержке МТС.

Стипендиатами стали 60 студентов вузов и 50 студентов СПО — авторы 110 лучших технологических проектов, направленных на решение реальных задач от работодателей.

В числе победителей конкурса — 2 представителя Самарской области: Юрий Захваткин, студент Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева и Карина Кожевникова, студентка Губернского колледжа г. Сызрани.

Ключевая цель Стипендиальной программы "Система" — поддержка талантливых студентов, предлагающих практические решения для высокотехнологичных отраслей экономики. В нынешнем сезоне проект впервые прошел в двух отдельных треках — для студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Участниками Программы стали 20 382 студента из всех регионов России.

"Стипендиальные программы, ориентированные на решение задач реального сектора, — важный инструмент формирования кадрового потенциала страны. Участие работодателей в таких проектах позволяет синхронизировать систему образования с технологическими и отраслевыми приоритетами, обеспечивая более точную подготовку специалистов под актуальные запросы экономики. Вовлечённость компаний в поддержку и развитие будущих специалистов, в том числе в рамках инициатив Благотворительного фонда "Система", напрямую повышает их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда сразу после окончания обучения", — отметила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

"Стипендиат "Системы" — звучит гордо и ответственно. Инвестиции в развитие человеческого и социального капитала начинаются с создания возможностей для самореализации молодых людей. Совместно с партнерами — ключевыми высокотехнологичными компаниями страны — мы старались выстроить Стипендиальную программу так, чтобы студенты могли включиться в профессиональное сообщество, научиться работать с реальными запросами экономики и выстраивать устойчивые связи с работодателями — через дальнейшее участие в стажировках и трудоустройство. И сегодня у нас уже есть подобные позитивные примеры успешного карьерного старта", — рассказала Лариса Пастухова, президент Благотворительного фонда "Система", член-корреспондент Российской академии образования.

Победители Конкурса для студентов профессиональных образовательных организаций были определены в 6 тематических номинациях: "Технологии для комфортной жизни", "Технологии здоровьесбережения и долголетия", "Технологии в аграрной и лесной промышленности", "Технологии в энергетике и электротехнике", "Технологии в креативных индустриях и народных промыслах" и "Технологии в индустрии гостеприимства". Ими стали студенты 35 профессиональных образовательных организаций из 19 регионов России.

В Конкурсе для студентов образовательных организаций высшего образования стипендиаты определены в 9 тематических номинациях: "Технологии для комфортной жизни", "Технологии в архитектуре и строительстве", "Технологии здоровьесбережения и долголетия", "Химические технологии и биотехнологии", "Технологии в аграрной и лесной промышленности", "Технологии в космической отрасли", "Технологии в энергетике и электротехнике", "Технологии в микроэлектронике" и "Технологии в креативных индустриях и народных промыслах". В числе победителей — студенты 39 вузов из 23 регионов страны.

Каждая номинация обрела индустриального партнера в лице работодателя — лидера соответствующей отрасли, среди них — МТС, Группа "Эталон", ГК "МЕДСИ", "Биннофарм Групп", Агрохолдинг "СТЕПЬ", Группа компаний "Элемент", Центр водородной энергетики АФК "Система", Национальная Газовая Компания, Cosmos Hotel Group, Сегежа Групп, Natura Siberica, ГК "Спутникс", BN Group, холдинг "ЭРСО", АО "БЭСК", Объединение "Гжель", Concept Group, SISTEMA GALLERY, Вологодский текстильный комбинат и др. Представители компаний-партнеров готовили задания для участников, а также оценивали технологические проекты студентов на этапе открытых презентаций.

В число регионов-лидеров по количеству стипендиатов вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Челябинская область, Новосибирская область, Республика Карелия, Республика Татарстан, Владимирская область, Иркутская область, Кемеровская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Томская область.

Весной этого года победители будут приглашены на Торжественное награждение в Москву. Помимо дипломов и финансовой поддержки — ежемесячной стипендии в размере 25 000 рублей для студентов вузов и 10 000 рублей для студентов СПО на протяжении 5 месяцев — авторы лучших проектов получат возможность пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в периметре компаний-партнеров.

