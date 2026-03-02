Артём Соловейчик провёл встречу с педагогическим сообществом Самары

Директор Центра индустрии образования Сбера, автор книг, психолог и педагог — Артём Соловейчик встретился с представителями педагогического сообщества Самары. Встреча прошла на площадке Института развития образования Самарской области и объединила порядка 100 учителей и директоров школ: обсудили актуальные вопросы современного школьного образования и воспитания детей. Основная тема дискуссии — Образование без принуждения.

Во время лекции Артём Соловейчик поделился своим видением подхода к детям, которые испытывают трудности в восприятии учебного материала и взаимодействию с преподавателем. Особое внимание было уделено подростковому возрасту, детскому сопротивлению и отказу учиться.

Артём Соловейчик, директор Центра индустрии образования Сбера:

"Важно создать атмосферу уважения и понимания ребёнка, учитывать психологию развития и особенности возраста, тогда диалог становится возможным. Все остальные моменты решаются с помощью профессиональных методик и настоящего человеческого интереса друг к другу".

Игорь Минаев, и. о. ректора "Института развития образования" Самарской области:

"Вопрос образования без принуждения — это важнейший импульс для переосмысления роли семьи в воспитании. Когда уважение к личности ребёнка становится основой и в классе, и дома, мы создаём единое пространство доверия, где учиться — значит расти, а не подчиняться. Благодарим Артёма Симоновича Соловейчика за глубокий и своевременный разговор, который напомнил нам: настоящее образование начинается с искреннего интереса к ребёнку — как со стороны педагога, так и со стороны родителей".

Встреча прошла продуктивно и стала значимым событием для образовательного сообщества региона. Она позволила учителям задуматься над новыми методами взаимодействия с учениками и вдохновила их на дальнейшие шаги по улучшению качества учебно-воспитательного процесса.