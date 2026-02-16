"Транспорт Будущего" пополнил фонды детских библиотек города

Компания "Транспорт будущего Самара" второй год принимает участие в ежегодной Всероссийской акции "Дарите книги с любовью". Акция направлена на поддержку библиотек, образовательных учреждений и развитие культуры чтения среди детей и молодёжи.

Транспорт Будущего передал 100 книг в дар "Объединению детских библиотек". Это не обычные книги — специализированная литература, предназначенная на воспитание будущих инженеров. Компания "Транспорт Будущего" активно участвует в проектах, направленных на развитие интереса к знаниям, техническому творчеству и инженерным специальностям среди школьников и студентов. Передача книг — это вклад в формирование образовательной среды, способствующей развитию кругозора и интеллектуального потенциала подрастающего поколения.

"Сегодня особенно важно поддерживать интерес детей к науке и техническому творчеству. Такие инициативы помогают формировать у подрастающего поколения понимание значимости инженерных профессий и вдохновляют на выбор профессионального пути в сфере высоких технологий", — отметил генеральный директор компании "Транспорт Будущего" Илья Сидоров. В этом контексте участие в акции стало ещё одним шагом в развитии партнёрства между промышленностью и образовательным сообществом города.