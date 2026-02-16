"Транспорт Будущего" пополнил фонды детских библиотек города

Компания "Транспорт будущего Самара" второй год принимает участие в ежегодной Всероссийской акции "Дарите книги с любовью". Акция направлена на поддержку библиотек, образовательных учреждений и развитие культуры чтения среди детей и молодёжи.
Транспорт Будущего передал 100 книг в дар "Объединению детских библиотек". Это не обычные книги — специализированная литература, предназначенная на воспитание будущих инженеров. Компания "Транспорт Будущего" активно участвует в проектах, направленных на развитие интереса к знаниям, техническому творчеству и инженерным специальностям среди школьников и студентов. Передача книг — это вклад в формирование образовательной среды, способствующей развитию кругозора и интеллектуального потенциала подрастающего поколения.
"Сегодня особенно важно поддерживать интерес детей к науке и техническому творчеству. Такие инициативы помогают формировать у подрастающего поколения понимание значимости инженерных профессий и вдохновляют на выбор профессионального пути в сфере высоких технологий", — отметил генеральный директор компании "Транспорт Будущего" Илья Сидоров. В этом контексте участие в акции стало ещё одним шагом в развитии партнёрства между промышленностью и образовательным сообществом города.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу