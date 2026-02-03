16+
Образование Общество

"Кванториум" в Тольятти станет площадкой для "Недели науки": Самарская область присоединится к акции Общества "Знание"

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Российское общество "Знание" проведет акцию, приуроченную ко Дню российской науки. Ее участниками станут школьники, а также студенты колледжей и вузов. Их ждут лекции и викторины о достижениях наших ученых, экскурсии в лаборатории и технопарки, интеллектуальные баттлы, а также встречи с популяризаторами научной деятельности. Эксперты расскажут об открытиях соотечественников и современных технологиях.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Так, с 6 по 16 февраля 2026 года в Самарской области пройдет масштабное областное мероприятие "Неделя науки", организованное Самарским областным центром детско-юношеского технического творчества. Мероприятие направлено на популяризацию науки среди молодежи и проводится в рамках общефедеральных недель общекультурных компетенций.

Программа мероприятий включает два ключевых события: дистанционный образовательный марафон "Научный Микс", который позволит учащимся со всей области подключиться к познавательной программе в онлайн-формате.

14 февраля в 16:00 на площадке детского технопарка "Кванториум Жигулевская долина" (Тольятти, Южное шоссе, д. 165а, корпус 1.2, аудитория 308) пройдет очная интерактивная лекция "Россия — энергетическая держава" от лектора Общества "Знание", члена научно-экспертного совета Совета Федерации РФ по вопросам энергетики и энергоэффективности.

Кроме того, перед участниками выступит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН Оксана Мухортова. Она раскроет тему "Водные ресурсы — наше бесценное богатство и ответственность", рассказывая о важности сохранения экологии.

К участию в "Неделе науки" приглашаются обучающиеся образовательных организаций Самарской области в возрасте от 10 до 18 лет.

Для участия обязательна предварительная регистрация в системе Навигатор дополнительного образования Самарской области по ссылке.

Вся актуальная информация о программе марафона и ходе "Недели науки" будет публиковаться в официальном сообществе "Кванториум Жигулевская долина".

Напомним, Акция Знание.Наука пройдет с 3 по 15 февраля. Провести мероприятие может каждый, воспользовавшись материалами из библиотеки готовых лекций. Общество "Знание" подготовило викторину ко Дню российской науки, а также 25 готовых тематических лекций. В рамках акции во всех школах страны состоится профориентационное занятие курса внеурочной деятельности "Россия — мои горизонты" на тему "Россия умная: наука и технологии". Одним из форматов занятия станет встреча школьников с ректором МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаилом Гординым, которая состоится 6 февраля при поддержке Общества "Знание".

