Минпросвещения РФ направило в регионы инструкции по алгоритмам действий в конфликтных ситуациях

Инструкция призавана обеспечить оперативное, справедливое, всестороннее и законное урегулирование конфликтов, защитить честь и достоинство педагогических работников, соблюсти требования Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". Она также включает понятный алгоритм действий для образовательной организации.

Документ был одобрен на заседании Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

Документ предусматривает несколько этапов реагирования, в том числе проведение встречи с участниками для получения объяснений и необходимых характеристик. К беседе могут быть привлечены психологическая служба (штатный педагог-психолог), служба медиации или председатель первичной профсоюзной организации.

Если разрешить конфликт на данном уровне не удается, инициируется обращение в региональную комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Также даны дополнительные рекомендации по профилактике конфликтных ситуаций. В их числе — усиление просветительской и разъяснительной работы для повышения уровня правовой культуры участников образовательных отношений, использование медиации и психологического сопровождения всех сторон конфликтной ситуации, при поступлении жалоб на педагога — обеспечение защиты его чести и достоинства и недопущение предвзятости и необъективного отношения к участникам.

Руководитель организации должен осуществлять контроль и проводить профилактическую работу, направленную на минимизацию рисков повторения конфликтных ситуаций.

"Это важный шаг, направленный на профилактику конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений. Рекомендованный алгоритм действий позволит руководителям образовательных учреждений оперативно, а главное — эффективно предупредить и устранить возможные конфликты", — отметил врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.