В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", реализуемого в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Ключевым событием деловой программы стало пленарное заседание "Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона".

Дискуссия прошла на базе Самарского социально-педагогического колледжа — одной из 25 конкурсных площадок регионального Чемпионата. Колледж является базовой организацией педагогического кластера федерального проекта "Профессионалитет". Выбор площадки был символичен: разговор о стратегии подготовки кадров велся в пространстве, где эта модель уже реализуется на практике.

Главная мысль дискуссии прозвучала четко: "Профессионалитет" работает тогда, когда каждый уровень системы понимает свою роль и зону ответственности. Регион формирует стратегию, колледжи перестраивают образовательные процессы, бизнес включается в разработку программ, школа становится точкой раннего профессионального самоопределения.

Заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова подчеркнула: "У каждого из нас есть своя роль в этом проекте. Есть своя ответственность за тот результат, который мы хотим получить". В этой формуле — управленческая логика всей экосистемы.

Позицию работодателей обозначила руководитель отдела обучения и развития персонала АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" Алина Чаткина: "Наша задача — помочь образовательным учреждениям внедрить программы, которые обеспечат выпускникам четкое представление о будущей работе, снизят тревожность при выходе на предприятие и сформируют устойчивую мотивацию к профессиональной деятельности". Таким образом, бизнес выступает не внешним заказчиком, а соавтором подготовки специалиста.

Профессиональные образовательные организации выступают центром созданной экосистемы развития, а важным элементом цепочки стала школа. Директор МБОУ СОШ № 46 г. о. Самара Людмила Иванова отметила: "Обучающиеся нашей школы активно участвуют в чемпионатном движении "Профессионалы" в статусе юниоров и побеждают в сложных технических компетенциях. Этот успех возможен благодаря сотрудничеству с организациями СПО. Мы направляем к партнерам школьников, проявивших яркие способности в компьютерных технологиях и черчении, а преподаватели колледжа дают им глубокие знания по необходимым дисциплинам. Такая синергия позволяет максимально раскрыть потенциал юных талантов".

Именно эта преемственность — от первых школьных проб к углубленной подготовке в колледже — формирует осознанный выбор профессии.

Существенную роль в экосистеме играют конкурсы профессионального мастерства. Чемпионат "Профессионалы" и конкурс "Мастер года" становятся механизмом объективной оценки качества подготовки и одновременно — точкой профессионального роста для студентов и педагогов. Через участие в них выстраивается личная траектория развития, где соревнование превращается в инструмент самоопределения.

Итог пленарного заседания очевиден: в Самарской области "Профессионалитет" формируется как связанная и управляемая система, где инфраструктурные решения, партнерство с бизнесом, работа школ и колледжей и система конкурсов профессионального мастерства работают на главный результат — подготовку и закрепление профессионалов в регионе.