Более 5 тыс. самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году

В Самаре завершился прием заявлений на участие в едином государственном экзамене в 2026 году. Более 5 тыс. выпускников выбрали предметы, которые будут сдавать в ходе ЕГЭ. По информации Самарского управления регионального министерства образования, помимо русского языка, который является обязательным, наиболее массовыми в этом году станут обществознание (более 2 тыс. человек), физика (более 1,6 тыс. человек) и информатика (более 1,2 тыс. человек). Математику более 60% выпускников планируют сдать на профильном уровне, остальные — на базовом.

"Выбор предметов для ЕГЭ — важный этап, который можно назвать финишной прямой перед экзаменами. К этому моменту выпускники, как правило, уже чётко понимают, в какие вузы планируют поступать и какие дисциплины для этого необходимы. Если сравнить с прошлым годом, топ самых популярных предметов остался практически неизменным. Радует, что традиционно многие выбирают технические дисциплины, в их числе — выпускники наших профильных классов, которые планируют и дальше развиваться в выбранных направлениях. От всей души желаю всем выпускникам сосредоточенной и эффективной подготовки к предстоящим экзаменам!" — сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

Также выпускники школ Самары в 2026 г. сдадут биологию, химию, историю, литературу и географию. Порядка 650 человек планируют сдавать иностранные языки — английский, французский, немецкий, испанский и китайский.

Отметим, что после 2 февраля изменить или дополнить список выбранных предметов можно только при наличии уважительных причин, подтвержденных официальными документами. Это может быть заболевание или иные обстоятельства, не зависящие от участника экзаменов.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в 2026 г. стартует 1 июня. В этот день выпускники сдадут историю, литературу и химию. Самый массовый экзамен по русскому языку будет проходить 4 июня, а 8 июня — математика базового и профильного уровней. Далее — обществознание и физика (11 июня), биология, география, письменная часть иностранных языков (15 июня), информатика и устная часть иностранных языков (18 и 19 июня).