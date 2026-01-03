Студенты вузов Самарской области получили стипендии губернатора

108 студентов вузов Самарской области по итогам первого семестра 2025/26 учебного года получили стипендии губернатора. Каждый студент получил выплату в размере 30 тыс. рублей. Общий объем выплат из областного бюджета составил более 3 млн рублей.

В числе стипендиатов студенты следующих вузов: Самарский государственный медицинский университет, Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России, Университет сервиса, Тольяттинская академия управления, Самарский государственный экономический университет, Самарский институт культуры, медицинский институт "Реавиз", Самарский аграрный университет, Тольяттинский государственный университет, Приволжский государственный университет путей сообщений, самарский филиал Московского городского педагогического университета, Международный институт рынка, Самарский Политех.

Стипендия губернатора назначается студентам дневной формы обучения бакалавриата и магистратуры, проявляющим активность в научно-исследовательской, общественной деятельности, творчестве и показывающим успехи в учебе.

Порядок назначения стипендий регулируется постановлением губернатора Самарской области, выплаты осуществляются дважды в год.

Цель инициативы — поддержка и признание достижений обучающихся, стимулирование научной и учебной активности, формирование профессионального сообщества.

При подведении итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году губернатор Вячеслав Федорищев особо отметил важность поддержки науки и молодых ученых для достижения национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

"В этом году мы впервые провели отбор программ развития инженерных школ. Статус "Инженерная школа Самарской области" по направлению "Технологии в сфере оборонно-промышленного комплекса" получил Самарский Политех в тесной кооперации с холдингом "Технодинамика". Более 70 млн рублей направлено на дооснащение лабораторий университета для организации научного и образовательного процесса в интересах 15 предприятий холдинга. Самарский национальный исследовательский университет вошел в число победителей конкурса на развитие Инжинирингового центра по двигателестроению и студенческого конструкторского бюро "ДвижОК", — подчеркнул глава региона.

В 2025 году на софинансирование программ развития 3 ведущих вузов (Самарского государственного медуниверситета, Самарского университета им. Королева и Тольяттинского госуниверситета) из областного бюджета было выделено более 134 млн рублей. В 2026 году в рамках программы "Приоритет-2030" эти вузы получат более 1 млрд рублей федеральных средств. Средства направляются на стимулирующие выплаты преподавателям, развитие инфраструктуры, закупку высокотехнологичного оборудования, привлечение ведущих исследователей и организацию научных мероприятий. Практика поддержки университетов будет продолжена.