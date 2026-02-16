Самарских школьников и студентов приглашают к участию в кибер-турнире к 80-летию Победы во Второй мировой войне

Открыта регистрация участников на открытый кибер-турнир "Неизвестная война", посвященный 80-летию Победы во Второй Мировой войне. Онлайн-турнир пройдет с 8:00 18 апреля до 8:00 19 апреля по ссылке, отправленной за день до турнира. Результаты объявят 24 апреля.

Участники турнира — школьники и студенты от 14 до 23 лет. Команды от 1 до 5 человек. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено.

Во время турнира участники смогут познакомиться с историческими секретными данными, с новыми способами поиска информации и решения задач, получить базовые навыки в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности, узнать о великих подвигах, героях и значимых событиях.

Игровая платформа будет доступна 24 часа всем участникам. Команда сама решает, когда приступить к выполнению заданий и уйти на перерыв. Для подготовленной команды решение заданий занимает 4-5 часов.

Соревнования для обучающихся проводят Ассоциация руководителей служб информационной безопасности и всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи "Наставники России" при активной поддержке Агентства стратегических инициатив, МИД России, Общественной палаты Российской Федерации, общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов "Русская Мечта", НТЦ "Вулкан", Координационного центра доменов.RU/.РФ и президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Победители и призеры турнира награждаются дипломами, кубками и памятными призами. Педагогам и кураторам, подготовившим учащихся, вручаются благодарственные письма. Все остальные участники турнира получают электронные сертификаты.

Регистрация доступна по ссылке до 15 апреля. Подробнее — на сайте.