Образование Общество

В Самарской области из-за морозов на дистант перешло свыше 21 тыс. школьников

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области в связи с сильными морозами на дистант переведено более 21 тысяч учащихся школ. Об этом стало известно в понедельник, 26 января, во время оперативного совещания в правительстве Самарской области.

Фото: Анна Сидорова

"В связи с низким температурным режимом, сложившимся на территории региона, в настоящее время 153 учебных заведения ограничили учебный процесс, и 21 006 человек в настоящий момент обучаются дистанционно, — сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства Виталий Шабалатов. — Напомню, что всего в Самарской области 667 юридических лиц, оказывающих образовательные услуги, обучающихся — 361 624 человека".

Он добавил, что директора образовательных учреждений принимают решение об ограничении учебного процесса по сложившемуся температурному графику. В случае, если дети приходят на уроки, учебные процессы продолжаются, ребята обеспечиваются горячим питанием.

"Детские сады работают без каких-либо ограничений, принимаются все дети, которых приводят родители", — заключил он.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что морозы прогнозируются до конца недели и необходимо держать ситуацию на контроле.

"Давайте начнем с объектов образования. Мы заранее готовились, проводили (с главами муниципалитетов) соответствующие установочные мероприятия, многие учреждения перешли в дистанционный формат", — отметил глава региона.

Врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян добавил, что в регионе выстроена система принятия решений, связанных с отменой занятий:

"Детские сады работают при любой температуре. Если мы говорим про школы, то накануне вечером руководители образовательных учреждений на сайте Гидрометцентра смотрят на прогнозную температуру на ночь и утро следующего дня. В случае, если температура составляет по прогнозу -25°C, то школьники с 1 по четвертый класс переводятся на дистанционное обучение, при температуре ниже 27 градусов — с 1 по 8 класс уходят на дистант, при показателях ниже 30 градусов — с первого по одиннадцатый классы".

