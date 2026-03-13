Суд снял арест со стадиона "Буревестник"

Мэрия Самары добилась отмены обеспечительных мер по делу о возвращении собственность города территории стадиона "Буревестник". Решение вынес региональный арбитраж.
Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. В частную собственность он перешел в 2007 году. Продавцом выступала Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО), покупателем — бизнесмен Алексей Шаповалов. За эти годы объект переходил от одной компании предпринимателя к другой. Стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски.
Сейчас владельцем объекта и земли под ним является ООО "Квартал", которое также принадлежит Алексею Шаповалову. У этой организации прокуратура и потребовала изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. В качестве основания для таких требований прокуратура заявила ничтожность сделок по продаже объекта, так как у ФПСО не было права собственности на него.
Региональный арбитраж отказал в удовлетворении иска, но апелляционная инстанция это решение отменила и постановила вернуть городу территорию стадиона и здание гребного бассейна. Почитайте подробности.
На время процесса объекты находились под арестом, а Росреестру запрещалось регистрировать любые сделки. Отмены этих обеспечительных мер и попросила у суда мэрия.
"Постановление 11-го арбитражного апелляционного суда является основанием для внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости о праве собственности муниципального образования на указанный объект недвижимого имущества и земельные участки. Судебный акт вступил в законную силу. Поэтому обстоятельства, послужившие основанием для принятия обеспечительных мер в рамках настоящего дела, отпали", — говорится в решении арбитража.
Конечно, против этого выступал "Квартал", так как подал кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции и надеется добиться его отмены. Но доводы компании отклонили, так как они являются лишь предположением.
Суд удовлетворил ходатайство мэрии и снял арест с объектов. Теперь мэрия сможет зарегистрировать право собственности города на территорию стадиона "Буревестник" и здание гребного бассейна.
