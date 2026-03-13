16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд снял арест со стадиона "Буревестник" Суд объяснил, почему продажа стадиона "Буревестник" была незаконной В самарском аэропорту и на вокзалах ограничат работу такси Подворье "Дачные грёзы": "Реальянс" собирает пазл идеального отдыха В Самаре недостроенную "Клинику сердца" проверят на безопасность

Государство и Бизнес Экономическая политика

Суд снял арест со стадиона "Буревестник"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 107
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары добилась отмены обеспечительных мер по делу о возвращении собственность города территории стадиона "Буревестник". Решение вынес региональный арбитраж.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. В частную собственность он перешел в 2007 году. Продавцом выступала Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО), покупателем — бизнесмен Алексей Шаповалов. За эти годы объект переходил от одной компании предпринимателя к другой. Стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски. 

Сейчас владельцем объекта и земли под ним является ООО "Квартал", которое также принадлежит Алексею Шаповалову. У этой организации прокуратура и потребовала изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. В качестве основания для таких требований прокуратура заявила ничтожность сделок по продаже объекта, так как у ФПСО не было права собственности на него.

Региональный арбитраж отказал в удовлетворении иска, но апелляционная инстанция это решение отменила и постановила вернуть городу территорию стадиона и здание гребного бассейна. Почитайте подробности.

На время процесса объекты находились под арестом, а Росреестру запрещалось регистрировать любые сделки. Отмены этих обеспечительных мер и попросила у суда мэрия.

"Постановление 11-го арбитражного апелляционного суда является основанием для внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости о праве собственности муниципального образования на указанный объект недвижимого имущества и земельные участки. Судебный акт вступил в законную силу. Поэтому обстоятельства, послужившие основанием для принятия обеспечительных мер в рамках настоящего дела, отпали", — говорится в решении арбитража.

Конечно, против этого выступал "Квартал", так как подал кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции и надеется добиться его отмены. Но доводы компании отклонили, так как они являются лишь предположением.

Суд удовлетворил ходатайство мэрии и снял арест с объектов. Теперь мэрия сможет зарегистрировать право собственности города на территорию стадиона "Буревестник" и здание гребного бассейна.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5