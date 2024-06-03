Прокуратура потребовала забрать у Шаповалова стадион "Буревестник"

Региональная прокуратура инициировала судебный процесс для аннулирования сделок по продаже территории стадиона "Буревестник" в Самаре. Как указано в КАД ВАС, ответчиками выступают компании бизнесмена Алексея Шаповалова, областная федерация профсоюзов и минимущества.

Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической — напротив Губернского рынка. Он находился в управлении Федерации профсоюзов Самарской области. В 2007 году из-за отсутствия средств на содержание она продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками ООО "Волга-Инвест". В 2008 году компания продала объект фирме "Титул", а та — ООО "Форсаж", подконтрольному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову.

В итоге стадион снесли, а на его месте установили киоски. Также бизнесмен планировал жилую застройку. Однако власти отказали в поддержке проекта. Более того, велись переговоры о продаже площадки в собственность области. В обмен на территорию бывшего стадиона Алексей Шаповалов запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 млрд рублей. Эти запросы чиновники сочли завышенными, и переговоры приостановились.

С тех пор, судя по материалам, которые прокуратура подала в региональный арбитраж, площадка перешла под контроль другой компании Алексея Шаповалова — ООО "Квартал". У этой компании надзорное ведомство и требует изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна, а также обязать ее снести торговые павильоны, расположенные на площадке. Все сделки купли-продажи, по мнению представителей прокуратуры, нужно признать недействительными.

Рассмотрение иска назначили на июль. А пока прокуратура добилась назначения обеспечительных мер. Суд постановил наложить арест на территорию стадиона и здание бассейна, а также запретить "Кварталу" и Росреестру проводить любые сделки с этими объектами.