"Акрон" уступил ЦСКА - 1:3

В матче шестого тура чемпионата России "Акрон" в гостях уступил ЦСКА - 1:3.

Полузащитник Матеус Алвес открыл счет на 6 минуте ударом из штрафной. Хавбек Кирилл Глебов удвоил преимущество армейцев на 19 минуте, первым успев на добивание.

Нападающий Артем Дзюба сократил отставание гостей на 34-й минуте.

Во втором тайме полузащитник красно-синих Иван Обляков реализовал пенальти.

Тольяттинская команда заработала шесть очков и располагается на 12 строчке.