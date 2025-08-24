"Акрон" уступил ЦСКА - 1:3

В матче шестого тура чемпионата России "Акрон" в гостях уступил ЦСКА - 1:3.
Полузащитник Матеус Алвес открыл счет на 6 минуте ударом из штрафной. Хавбек Кирилл Глебов удвоил преимущество армейцев на 19 минуте, первым успев на добивание.
Нападающий Артем Дзюба сократил отставание гостей на 34-й минуте.
Во втором тайме полузащитник красно-синих Иван Обляков реализовал пенальти.
Тольяттинская команда заработала шесть очков и располагается на 12 строчке.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.