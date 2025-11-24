Магомед Адиев: "только в добавленное время у соперника были шансы"

После победы над "Ростовом" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев поделился эмоциями от матча, а также рассказал, насколько тяжелую травму получил Иван Олейников.

"Думаю, что начало матча было неплохое, имели выходы и, к счастью, что забили, но после гола отдали инициативу "Ростову". Они территориально больше с мячом находились в плане организации обороны, и то, что ребята охраняли его — это было неплохо, и только в концовке первого тайма южане имели свой момент. Во втором тайме поговорили, сказал, что нельзя владение отдавать. 1:0 — это не тот счет, который нужно оберегать, потому что всегда можно одну ошибку допустить. Просил, чтобы мы выше встречали, вертикальнее играли. Забили второй, и, по большому счету, игра была сделана. Единственное, что нужно было совершать больше подборов, так как "Ростов" играл длинными передачами на больших форвардов. Подбирали неплохо, и только в добавленное время у соперника были шансы", — сказал тренер зелено-бело-синих.

По его словам, полузащитник Иван Олейников, возможно, выбыл до конца года: "Он почувствовал заднюю мышцу. Сейчас медобследование покажет, надрыва вроде нет, но спазм был. Возможно, мы не сможем на него надеяться в оставшихся матчах".