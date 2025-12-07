16+
"Крылья Советов" проиграли "Балтике" - 0:2

КАЛИНИНГРАД. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 18 туре Мир РПЛ, последнем в этом году, "Крылья Советов" в Калининграде встретились с "Балтикой".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На 18 минуте встречи главный арбитр встречи Антон Фролов после просмотра VAR за игру рукой Ильзатом Ахметовым в своей штрафной площади назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Брайан Хиль — 1:0. Через четыре минуты Брайан Хиль довел счет до — 2:0.

"Крылья Советов" с 17 очками завершили год на 12 строчке турнирной таблицы Мир РПЛ. Чемпионат возобновится в следующем году. "Крылья Советов" в 19 туре встретятся в Москве с "Динамо", игра запланирована на 27 февраля — 2 марта.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

