"Крылья Советов" проиграли "Балтике" - 0:2

В 18 туре Мир РПЛ, последнем в этом году, "Крылья Советов" в Калининграде встретились с "Балтикой".

На 18 минуте встречи главный арбитр встречи Антон Фролов после просмотра VAR за игру рукой Ильзатом Ахметовым в своей штрафной площади назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Брайан Хиль — 1:0. Через четыре минуты Брайан Хиль довел счет до — 2:0.

"Крылья Советов" с 17 очками завершили год на 12 строчке турнирной таблицы Мир РПЛ. Чемпионат возобновится в следующем году. "Крылья Советов" в 19 туре встретятся в Москве с "Динамо", игра запланирована на 27 февраля — 2 марта.