"Крылья Советов" проиграли "Балтике" - 0:2

В 18 туре Мир РПЛ, последнем в этом году, "Крылья Советов" в Калининграде встретились с "Балтикой".
На 18 минуте встречи главный арбитр встречи Антон Фролов после просмотра VAR за игру рукой Ильзатом Ахметовым в своей штрафной площади назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Брайан Хиль — 1:0. Через четыре минуты Брайан Хиль довел счет до — 2:0.
"Крылья Советов" с 17 очками завершили год на 12 строчке турнирной таблицы Мир РПЛ. Чемпионат возобновится в следующем году. "Крылья Советов" в 19 туре встретятся в Москве с "Динамо", игра запланирована на 27 февраля — 2 марта.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.