"Акрон" переиграл "Родину-2" — 2:0

В среду, 28 января, в Абу-Даби в рамках "Fonbet зимние сборы" подопечные Заура Тедеева выиграли столичную "Родину-2" — 2:0.
Стороны договорились провести игру в два тайма по 40 минут. Главный тренер тольяттинцев с первых минут выпустил Александра Васютина, который восстановился от травмы. Также свое время получили Баранок, Аревало, Севикян и молодые футболисты.
Хозяева открыли счет в матче на 23 минуте. Попенков прострелил с левого фланга, а Беншимол вовремя подставил ногу — 1:0.
До перерыва красно-черные увеличили свое преимущество. Эдгар получил мяч от Аревало и пробил точно в девятку — 2:0.
Следующий контрольный матч тольяттинский клуб проведут 28 января 16:30 (по самарскому времени) против "Динамо" из Самарканда.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.