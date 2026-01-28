16+
Футбол Спорт

"Акрон" переиграл "Родину-2" — 2:0

АБУ-ДАБИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 28 января, в Абу-Даби в рамках "Fonbet зимние сборы" подопечные Заура Тедеева выиграли столичную "Родину-2" — 2:0.

Стороны договорились провести игру в два тайма по 40 минут. Главный тренер тольяттинцев с первых минут выпустил Александра Васютина, который восстановился от травмы. Также свое время получили Баранок, Аревало, Севикян и молодые футболисты. 

Хозяева открыли счет в матче на 23 минуте. Попенков прострелил с левого фланга, а Беншимол вовремя подставил ногу — 1:0.

До перерыва красно-черные увеличили свое преимущество. Эдгар получил мяч от Аревало и пробил точно в девятку — 2:0.

Следующий контрольный матч тольяттинский клуб проведут 28 января 16:30 (по самарскому времени) против "Динамо" из Самарканда.

