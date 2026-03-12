Футболисты "Крыльев" Печенин и Шуманский вызваны в сборную Беларуси

Футболисты "Крыльев Советов" Кирилл Печенин и Артем Шуманский получили вызов в сборную Беларуси на весенний учебно-тренировочный сбор.

Сборная сыграет два товарищеских матча в Никосии 26 марта против Кипра и 29 марта против сборной Армении в Ереване.