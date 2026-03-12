Футболисты "Крыльев" Печенин и Шуманский вызваны в сборную Беларуси

Футболисты "Крыльев Советов" Кирилл Печенин и Артем Шуманский получили вызов в сборную Беларуси на весенний учебно-тренировочный сбор.
Сборная сыграет два товарищеских матча в Никосии 26 марта против Кипра и 29 марта против сборной Армении в Ереване.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.