В Шенталинском районе более 10 лет не проверяли техническое состояние пяти школ

Администрация Шенталинского района более 10 лет не организовывала профессиональное техническое обследование зданий пяти школ. К такому выводу пришла прокуратура района в ходе проверки.

После выявления нарушений прокурор направил главе муниципального района представление с требованием устранить недочёты. Но меры в добровольном порядке приняты не были.

В связи с бездействием администрации прокуратура обратилась в Исаклинский районный суд с исковым заявлением обязать ее в течение шести месяцев организовать профессиональное обследование технического состояния зданий всех общеобразовательных учреждений с привлечением специализированной организации.

Суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства.