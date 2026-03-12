В Шенталинском районе более 10 лет не проверяли техническое состояние пяти школ

Администрация Шенталинского района более 10 лет не организовывала профессиональное техническое обследование зданий пяти школ. К такому выводу пришла прокуратура района в ходе проверки.
После выявления нарушений прокурор направил главе муниципального района представление с требованием устранить недочёты. Но меры в добровольном порядке приняты не были.
В связи с бездействием администрации прокуратура обратилась в Исаклинский районный суд с исковым заявлением обязать ее в течение шести месяцев организовать профессиональное обследование технического состояния зданий всех общеобразовательных учреждений с привлечением специализированной организации.
Суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства.
