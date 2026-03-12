Экс-замглавы ГУ МЧС по Самарской области выслушал второй приговор

Суд признал бывшего заместителя руководителя ГУ МЧС России по Самарской области виновным в совершении 82 преступлений по статье "Злоупотребление полномочиями". Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Напомним, ранее сообщалось, что замглавы ГУ МЧС Владислав Садовский в период с января 2022 г. по июнь 2023 г. нарушал федеральное законодательство, а именно согласовывал специализированным юридическим организациям документацию по пожарной безопасности строящихся объектов недвижимости без фактического проведения научно‑технического совета.
Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно.
Ранее Садовский уже был осуждён за аналогичные преступления. Тогда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.