Экс-замглавы ГУ МЧС по Самарской области выслушал второй приговор

Суд признал бывшего заместителя руководителя ГУ МЧС России по Самарской области виновным в совершении 82 преступлений по статье "Злоупотребление полномочиями". Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы ГУ МЧС Владислав Садовский в период с января 2022 г. по июнь 2023 г. нарушал федеральное законодательство, а именно согласовывал специализированным юридическим организациям документацию по пожарной безопасности строящихся объектов недвижимости без фактического проведения научно‑технического совета.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно.

Ранее Садовский уже был осуждён за аналогичные преступления. Тогда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.