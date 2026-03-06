Мошенники выманили 3,4 млн рублей у дочери погибшего военнослужащего из Тольятти

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Белгородской области. Они обвиняются в мошенничестве с выплатами семье погибшего участника СВО из Тольятти.
Злоумышленники по телефону обманули 15‑летнюю дочь погибшего военнослужащего. Они убедили девушку перевести 3,4 млн рублей, полученные семьей в качестве социальной выплаты на указанные ими банковские счета.
Благодаря вмешательству ведомства материальный ущерб семье полностью возмещен, сообщает прокуратура Самарской области.
Для дальнейшего рассмотрения уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.