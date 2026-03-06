Мошенники выманили 3,4 млн рублей у дочери погибшего военнослужащего из Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Белгородской области. Они обвиняются в мошенничестве с выплатами семье погибшего участника СВО из Тольятти.