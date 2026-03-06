16+
Суды Происшествия

Мошенники выманили 3,4 млн рублей у дочери погибшего военнослужащего из Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Белгородской области. Они обвиняются в мошенничестве с выплатами семье погибшего участника СВО из Тольятти.

Злоумышленники по телефону обманули 15‑летнюю дочь погибшего военнослужащего. Они убедили девушку перевести 3,4 млн рублей, полученные семьей в качестве социальной выплаты на указанные ими банковские счета.
Благодаря вмешательству ведомства материальный ущерб семье полностью возмещен, сообщает прокуратура Самарской области.
Для дальнейшего рассмотрения уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

