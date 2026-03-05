Рецидивист из Самары приговорен к семи годам колонии за распространение наркотиков

В Самаре суд приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима местного жителя, ранее судимого за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Он обвинялся в суде по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере). Установлено, что мужчина через мессенджер вступил в сговор с неустановленным лицом на сбыт наркотических средств. В условленном месте он нашел сверток со 170 г наркотика. Запрещенный препарат хранил по месту жительства для дальнейшего сбыта. Самарец был задержан, а сверток изъят.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным. Помимо срока в колонии, у подсудимого конфискован мобильный телефон в доход государства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.