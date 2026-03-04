16+
Суды Происшествия

Дело экс-начальника линейного отдела полиции Тольятти прекратили из-за его смерти

ЖИГУЛЕВСК. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Жигулевский городской суд прекратил уголовное дело бывшего начальника Тольяттинского линейного отдела полиции на транспорте Дмитрия Казакова, обвинявшегося в превышении должностных полномочий.

Как сообщается на сайте суда, дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам - в связи со смертью Казакова, при этом доказательств его невиновности в ходе судебного разбирательства предоставлено не было.

Напомним, уголовное дело Казакова выделили в отдельное производство при расследовании масштабной истории с незаконной торговлей "краснокнижной" рыбой в Тольятти. Источник "Волга Ньюс", сообщал, что, по версии следствия, он получил через посредника 185 тыс. руб. от рыбаков, которые занимались браконьерством в акватории Волги. Деньги якобы передавали за бездействие в пользу взяткодателей.

По имеющейся неофициальной версии, браконьеры вели ловлю в промысловой зоне Жигулевской ГЭС. "Нелегалы" могли платить 60-250 тысяч рублей с лодки в месяц. А тех, кто не платил, "ловили" на нарушениях.

Казаков был арестован в декабре 2023 года. В сентябре 2024 г. его освободили из СИЗО, а через несколько дней он скончался из-за давних проблем со здоровьем.

По информации Жигулевского горсуда, предварительным следствием и в ходе судебных разбирательств было установлено, что Казаков, "используя должностные полномочия [...] незаконно осуществлял покровительство третьих лиц в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов в запретной зоне Жигулевской ГЭС путем способствования им в указанной незаконной деятельности, а также создания условий по незаконной добыче (вылову) водных биологических ресурсов, из иной личной заинтересованности, состоящей в желании извлечь выгоду неимущественного характера". Его действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

