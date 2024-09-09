Экс-глава линейного отдела Дмитрий Казаков умер, выйдя из СИЗО

В Самаре 10 сентября должны состояться похороны экс-начальника Тольяттинского линейного отдела полиции Дмитрия Казакова. По данным источников, он умер от заболеваний.

Последнее время Казаков провел под стражей в СИЗО. Освободили его из-под стражи, по данным источников, 2 сентября. А через несколько дней он скончался из-за давних проблем со здоровьем.

Корреспондент портала "Волга Ньюс" обратился за комментариями к экс-адвокату Казакова и его семьи Евгению Архангельскому. Юрист не стал комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие разрешения, но сказал, что не может опровергнуть эти данные.

Напомним, уголовное дело в отношении Казакова после разработки ФСБ возбудили сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области.

"По версии следствия, он получил через посредника 185 тыс. руб. от рыбаков, которые занимались браконьерством в акватории Волги. Деньги передавали за бездействие в пользу взяткодателей", - сообщал источник Волга Ньюс.

Это уголовное дело выделили в отдельное производство при расследовании масштабной истории с незаконной торговлей "краснокнижной" рыбой в Тольятти.

Ранее сотрудники управления СК и УФСБ по Самарской области заподозрили в превышении полномочий работавшего в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Алексея Ильина. Он находится под стражей. По версии правоохранителей, с января 2019 г. по ноябрь 2023 г. мужчина покровительствовал рыбакам, которые занимались браконьерством на Волге. Также он организовал торговлю незаконно добытой рыбой в Тольятти.

29 ноября 2023 г. мужчину задержали у него дома сотрудники ФСБ при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии. При обыске на его даче нашли промышленные холодильники и изъяли более 2,5 тонн рыбы, в том числе, более 200 штук стерляди. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По предварительным данным, добытую рыбу продавали в торговых павильонах на ул. Громовой, 54а (Комсомольский район Тольятти). По имеющейся неофициальной версии, браконьеры вели ловлю в промысловой зоне Жигулевской ГЭС. "Нелегалы" могли платить 60-250 тыс. руб. с лодки в месяц. А тех, кто не платил, "ловили" на нарушениях.