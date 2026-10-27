Водитель грузовика из Тольятти пойдет под суд за смертельный наезд на пенсионерку

В Тольятти в суд передано уголовное дело против 55‑летнего местного жителя, управлявшего КАМАЗом. Мужчине вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2025 г. водитель, двигаясь задним ходом на Камазе по тротуару в жилой зоне, сбил 75‑летнюю женщину возле дома № 10 на ул. Есенина. Водитель не убедился в безопасности маневра, в результате пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью.

Дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.