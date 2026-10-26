"Убили шпица, натравили пса на отца": жители Тольятти пожаловались полиции на хозяина овчарки

У пострадавшего зафиксированы укушенные раны, вот только в возбуждении уголовного дела отказано. Хозяин "той самой" овчарки говорит, что ничего не было.

Как рассказала дочка пострадавшего, нападение произошло вечером 18 июня. Ее отец Василий ехал с работы на своем автомобиле по ул. Белинского в Тольятти.

"В районе дома № 20 он увидел знакомого ему мужчину, с которым ранее, в апреле 2025 года, у него произошел конфликт. Конфликт был по причине того, что собака того мужчины (немецкая овчарка), находясь на территории общего пользования без намордника, по команде "фас", которую произнес сын того мужчины, возле дома папы напала на папину собаку - шпица. Шпиц погиб, а сын этого мужчины скрылся с места происшествия. Было подано заявление в полицию. По результатам оперативно-разыскных мероприятий он был найден и административной комиссией администрации г. о. Тольятти, привлечен к административной ответственности", — рассказала редакции дочка потерпевшего.

В этот раз Василий увидел, что немецкая овчарка снова без намордника на выгуле. Он сделал замечание, а хозяин в ответ нецензурно "послал".

"У папы это вызвало возмущение. Он открыл пассажирскую дверь своего автомобиля, чтобы продолжить диалог, но в ответ получил удар ногой. После этого вышел из своего автомобиля, имея намерение поговорить о том, что недопустимо так с ним разговаривать. Он был без оружия, каких-либо предметов в руках. Совершать физический контакт не собирался. Однако, как только вышел из машины, тот мужчина, видимо, затаив обиду по ранее произошедшему конфликту (хотя мой отец является пострадавшей стороной), отдал команду "фас". Овчарка молниеносно напала на отца — на область шеи и головы. Папа успел подставить руку, что предотвратило нанесение ему более тяжкого вреда здоровью или смерть. Он начал бороться с собакой, в итоге самостоятельно отбился от пса и отошел в сторону в шоковом состоянии", — рассказала дочка пострадавшего.

После этого хозяин собаки забрал пса и ушел. Пострадавший был весь в крови, позвонил сыну и попросил помощи. Его сын быстро приехал, оказал первую помощь, вызвал наряд полиции и скорую.

Согласно материалам полиции (копии есть в распоряжении редакции), у пострадавшего диагноз: "укушенные раны предплечья и живота". Также семья пострадавшего предоставила редакции фотографии ран, сделанные непосредственно после ЧП. Интересно, что семья пострадавшего говорит — после случившегося к дому владельца овчарки подъехал гражданский автомобиль, из которого вышел сотрудник полиции. Родные пострадавшего считают, что это мог быть знакомый хозяина овчарки. Так или иначе — уголовное дело не возбудили.

Согласно копиям документов, предоставленных редакции, отказано в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления". Дополнительно указано, что хозяин овчарки факт нападения собаки отрицает.