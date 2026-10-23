Самарец выкинул со второго этажа собаку из-за ссоры с сожительницей

В Куйбышевском районе Самары мировой суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли по ч.1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий").
В июле 2026 г. мужчина поссорился с сожительницей и выбросил ее таксу из окна второго этажа. Нашедшие пострадавшую собаку соседи передали собаку в волонтерскую организацию, оказывающую медицинскую помощь животным. Однако спасти ее не удалось.
В суде мужчина признал вину. Живодеру назначили 100 часов обязательных работ.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...