Самарец выкинул со второго этажа собаку из-за ссоры с сожительницей

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В Куйбышевском районе Самары мировой суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли по ч.1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий").