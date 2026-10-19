Стало известно, кто выслушал приговор из-за сорванных работ на водозаборе за 20 миллионов

Красноармейский районный суд Самарской области вынес приговор Юрию Акиншину - он был главой МКУ "Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский" на момент выявления нарушений по контракту.
Напомним, областной арбитраж ранее вынес решение по иску зампрокурора региона. Как рассказали в ведомстве, предметом иска было взыскание с подрядной организации причиненного ущерба и процентов за пользование чужими денежными средствами.
"Направлению иска в суд предшествовала прокурорская проверка, в ходе которой установлено, что между МКУ "Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский" и строительной организацией заключен контракт стоимостью более 20 млн руб. на выполнение работ по замене трансформаторов на водозаборе в пос. Осинки. Работы были оплачены за счет средств муниципального и регионального бюджетов, при этом фактически выполнены не были", - рассказали в прокуратуре Самарской области.
Арбитраж полностью удовлетворил требования прокуратуры. С подрядчика взыскали более 24 млн рублей.
По данным Красноармейского районного суда, приговор выслушал Юрий Акиншин - именно он занимал должность руководителя МКУ на момент допущенных нарушений. В Следственном комитете возбуждали в отношении него уголовное дело по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). В октябре суд вынес приговор - штраф в пределах санкции статьи. Также ведется проверка по факту совершения мошеннических действий со стороны исполнителя контракта.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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