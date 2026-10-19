Стало известно, кто выслушал приговор из-за сорванных работ на водозаборе за 20 миллионов

Красноармейский районный суд Самарской области вынес приговор Юрию Акиншину - он был главой МКУ "Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский" на момент выявления нарушений по контракту.

Напомним, областной арбитраж ранее вынес решение по иску зампрокурора региона. Как рассказали в ведомстве, предметом иска было взыскание с подрядной организации причиненного ущерба и процентов за пользование чужими денежными средствами.

"Направлению иска в суд предшествовала прокурорская проверка, в ходе которой установлено, что между МКУ "Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский" и строительной организацией заключен контракт стоимостью более 20 млн руб. на выполнение работ по замене трансформаторов на водозаборе в пос. Осинки. Работы были оплачены за счет средств муниципального и регионального бюджетов, при этом фактически выполнены не были", - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Арбитраж полностью удовлетворил требования прокуратуры. С подрядчика взыскали более 24 млн рублей.

По данным Красноармейского районного суда, приговор выслушал Юрий Акиншин - именно он занимал должность руководителя МКУ на момент допущенных нарушений. В Следственном комитете возбуждали в отношении него уголовное дело по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). В октябре суд вынес приговор - штраф в пределах санкции статьи. Также ведется проверка по факту совершения мошеннических действий со стороны исполнителя контракта.