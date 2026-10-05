16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Санаторий "Автотранспортник" по решению суда будет возвращен государству Самарца осудили на 23 года за диверсию на НПЗ Павлу Селезневу отказали в прекращении заочного ареста Семья экс-главы Шестого кассационного суда Ефанова обжалует взыскание миллиарда рублей Самарец, который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП, проведёт в колонии шесть лет

Суды Происшествия

Санаторий "Автотранспортник" по решению суда будет возвращен государству

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 131
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 5 октября, Новокуйбышевский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Самарской области по делу о деприватизации санатория "Автотранспортник", пишет "Самарское обозрение".

С бенефициаров санатория взыскано в бюджет РФ более 676,5 млн руб. незаконно полученного дохода. С АО "Инрос" взыскано 364,4 млн руб., с Галины Сергеевой — 198,8 млн руб., с Анастасии Ферапонтовой — 95,8 млн руб., с Алины Канаевой — 12,8 млн руб., с Татьяны Елиференко — 4,7 млн рублей. Решение в законную силу пока не вступило.

Напомним, 19 мая 2025 г. в суд Новокуйбышевска поступил иск прокуратуры Самарской области о деприватизации санатория "Автотранспортник" на туапсинском побережье Черного моря. Когда-то здравница строилась на государственные деньги, но затем отошла коммерческим структурам, а в нулевые оказалась под контролем группы лиц, часть из которых были родственниками тогдашнего спикера городской думы Новокуйбышевска Юрия Ферапонтова, а другая часть - его хорошими знакомыми и друзьями детства.

В августе 2026 г. в уголовном деле санатория "Автотранспортник" появились первые фигуранты. Ими стали директор АО "Санаторий "Автотранспортник" Роман Бугайцов и глава АО "Инрос" Владимир Ведехин (он же является членом совета директоров санатория). Ведехин ранее был учредителем ООО "Сам Лайн", Бугайцов руководил "Инросом". Обоих обвинили по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

10 сентября 2026 г. возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении уже Анастасии Ферапонтовой. Санкция статьи - до 10 лет лишения свободы. Согласно фабуле дела, оно касается того самого 80-миллионного займа, за счет которого супруга экс-спикера оплатила договоры участия в долевом строительстве в ЖК в центре Самары.

25 сентября 2026 г. суд по ходатайству следственного органа избрал Анастасии Ферапонтовой и Владимиру Ведехину меру пресечения в виде домашнего ареста. 28 сентября Ферапонтова была арестована.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

Ксения Штефан 03 сентября 2026 19:34 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1