Санаторий "Автотранспортник" по решению суда будет возвращен государству

В понедельник, 5 октября, Новокуйбышевский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Самарской области по делу о деприватизации санатория "Автотранспортник", пишет "Самарское обозрение".

С бенефициаров санатория взыскано в бюджет РФ более 676,5 млн руб. незаконно полученного дохода. С АО "Инрос" взыскано 364,4 млн руб., с Галины Сергеевой — 198,8 млн руб., с Анастасии Ферапонтовой — 95,8 млн руб., с Алины Канаевой — 12,8 млн руб., с Татьяны Елиференко — 4,7 млн рублей. Решение в законную силу пока не вступило.

Напомним, 19 мая 2025 г. в суд Новокуйбышевска поступил иск прокуратуры Самарской области о деприватизации санатория "Автотранспортник" на туапсинском побережье Черного моря. Когда-то здравница строилась на государственные деньги, но затем отошла коммерческим структурам, а в нулевые оказалась под контролем группы лиц, часть из которых были родственниками тогдашнего спикера городской думы Новокуйбышевска Юрия Ферапонтова, а другая часть - его хорошими знакомыми и друзьями детства.

В августе 2026 г. в уголовном деле санатория "Автотранспортник" появились первые фигуранты. Ими стали директор АО "Санаторий "Автотранспортник" Роман Бугайцов и глава АО "Инрос" Владимир Ведехин (он же является членом совета директоров санатория). Ведехин ранее был учредителем ООО "Сам Лайн", Бугайцов руководил "Инросом". Обоих обвинили по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

10 сентября 2026 г. возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении уже Анастасии Ферапонтовой. Санкция статьи - до 10 лет лишения свободы. Согласно фабуле дела, оно касается того самого 80-миллионного займа, за счет которого супруга экс-спикера оплатила договоры участия в долевом строительстве в ЖК в центре Самары.

25 сентября 2026 г. суд по ходатайству следственного органа избрал Анастасии Ферапонтовой и Владимиру Ведехину меру пресечения в виде домашнего ареста. 28 сентября Ферапонтова была арестована.