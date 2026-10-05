Санаторий "Автотранспортник" по решению суда будет возвращен государству

В понедельник, 5 октября, Новокуйбышевский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Самарской области по делу о деприватизации санатория "Автотранспортник", пишет "Самарское обозрение".
С бенефициаров санатория взыскано в бюджет РФ более 676,5 млн руб. незаконно полученного дохода. С АО "Инрос" взыскано 364,4 млн руб., с Галины Сергеевой — 198,8 млн руб., с Анастасии Ферапонтовой — 95,8 млн руб., с Алины Канаевой — 12,8 млн руб., с Татьяны Елиференко — 4,7 млн рублей. Решение в законную силу пока не вступило.
Напомним, 19 мая 2025 г. в суд Новокуйбышевска поступил иск прокуратуры Самарской области о деприватизации санатория "Автотранспортник" на туапсинском побережье Черного моря. Когда-то здравница строилась на государственные деньги, но затем отошла коммерческим структурам, а в нулевые оказалась под контролем группы лиц, часть из которых были родственниками тогдашнего спикера городской думы Новокуйбышевска Юрия Ферапонтова, а другая часть - его хорошими знакомыми и друзьями детства.
В августе 2026 г. в уголовном деле санатория "Автотранспортник" появились первые фигуранты. Ими стали директор АО "Санаторий "Автотранспортник" Роман Бугайцов и глава АО "Инрос" Владимир Ведехин (он же является членом совета директоров санатория). Ведехин ранее был учредителем ООО "Сам Лайн", Бугайцов руководил "Инросом". Обоих обвинили по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).
10 сентября 2026 г. возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении уже Анастасии Ферапонтовой. Санкция статьи - до 10 лет лишения свободы. Согласно фабуле дела, оно касается того самого 80-миллионного займа, за счет которого супруга экс-спикера оплатила договоры участия в долевом строительстве в ЖК в центре Самары.
25 сентября 2026 г. суд по ходатайству следственного органа избрал Анастасии Ферапонтовой и Владимиру Ведехину меру пресечения в виде домашнего ареста. 28 сентября Ферапонтова была арестована.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...