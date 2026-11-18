В Красноярском районе Самарской области местного жителя осудили за незаконную рубку леса. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2025 г., намереваясь заготовить дрова для бани, мужчина незаконно спилил семь берез и один тополь. Общая стоимость деревьев составила 140 тыс. рублей.

Суд назначил сельчанину штраф за незаконную рубку - 50 тыс. руб. - и конфисковал бензопилу как орудие преступления. Также осужденному пришлось возместить ущерб.