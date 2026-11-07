В Тольятти вынесли приговор телефонным мошенникам

Автозаводским районным судом Тольятти вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух телефонных мошенников, сообщает пресс-служба суда.

Как установлено судом, злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, звонили гражданам, среди которых лица пожилого возраста, и сообщали заведомо ложную информацию о том, что в отношении них осуществляются противоправные действия: изменены личные данные на портале "Госуслуги", от имени потерпевших осуществляются денежные переводы в поддержку ВСУ, и для их предотвращения необходимо передать деньги для последующего их декларирования. После получения согласия граждан на передачу денег преступники забирали их у потерпевших и передавали неустановленному лицу.

В результате мошеннических действий пострадали восемь граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более 6 млн рублей.

Кроме того, одна из подсудимых совершила легализацию (отмывание) денежных средств путем их перечисления в криптовалюте на криптоволютный счет.

Подсудимый В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подсудимая И. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, п. "а" ч.3 ст. 174.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. И. взята под стражу в зале суда.

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального вреда удовлетворены в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.