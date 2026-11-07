В Тольятти вынесли приговор телефонным мошенникам

Автозаводским районным судом Тольятти вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух телефонных мошенников, сообщает пресс-служба суда.
Как установлено судом, злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, звонили гражданам, среди которых лица пожилого возраста, и сообщали заведомо ложную информацию о том, что в отношении них осуществляются противоправные действия: изменены личные данные на портале "Госуслуги", от имени потерпевших осуществляются денежные переводы в поддержку ВСУ, и для их предотвращения необходимо передать деньги для последующего их декларирования. После получения согласия граждан на передачу денег преступники забирали их у потерпевших и передавали неустановленному лицу.
В результате мошеннических действий пострадали восемь граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более 6 млн рублей.
Кроме того, одна из подсудимых совершила легализацию (отмывание) денежных средств путем их перечисления в криптовалюте на криптоволютный счет.
Подсудимый В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Подсудимая И. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, п. "а" ч.3 ст. 174.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. И. взята под стражу в зале суда.
Гражданские иски потерпевших о возмещении материального вреда удовлетворены в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон