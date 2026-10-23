Жительница Самарской области фиктивно зарегистрировала семь человек у себя дома

В Большечерниговском районе Самарской области местную жительницу судили за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С августа 2024 г. по апрель 2025 г. женщина за деньги зарегистрировала в своем жилье семерых граждан РФ и иностранцев. При этом она знала, что никто из них не будет там проживать.

Суд назначил сельчанке штраф 105 тыс. рублей. Фиктивно зарегистрированных людей сняли с учета.